کارگاه شعر کتابخانه یادگار امام محمدیه آغاز به کار کرد

محمدرضا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این کارگاه با هدف ارتقای سطح کیفی دانش و تخصص شاعران نوجوان، جوان و نوقلم محمدیه، فعالیت خود را آغاز کرده است.



وی بیان کرد: برگزاری دوره های آموزش فن سرودن، آشنایی با مشاهیر شعر و ادب داخلی و خارجی، برگزاری مسابقه نویسندگی، کتابخوانی و بهره گیری از حضور اساتید ادبیات از جمله برنامه های این دوره کارگاه شعر در شهر محمدیه است.



مولایی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کتابخانه یادگار امام به صورت مستمر برنامه شب شعر برگزار می شود که مورد علاقه و استقبال مراجعه کنندگان قرار گرفته برگزاری این کارگاه موجب افزایش رضایت مراجعه کنندگان خواهد بود.



این مسئول یادآورشد: نادر یوسفی مدرسی این دوره را برعهده دارد و کارگاه نیز در روزهای سه شنبه و پنج شنبه به صورت رایگان برگزار می شود.



مولایی گفت: در صورت بازدهی مطلوب، کارگاه های شعر و ادب در سایر کتابخانه های مستعد استان نیز برگزار خواهد شد.



