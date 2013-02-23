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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

مولایی با مهر مطرح کرد:

کارگاه شعر کتابخانه یادگار امام محمدیه آغاز به کار کرد

کارگاه شعر کتابخانه یادگار امام محمدیه آغاز به کار کرد

قزوین- خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: نخستین دوره کارگاه شعر کتابخانه یادگار امام شهر محمدیه آغاز به کار کرد.

محمدرضا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این کارگاه با هدف ارتقای سطح کیفی دانش و تخصص شاعران نوجوان، جوان و نوقلم محمدیه، فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی بیان کرد: برگزاری دوره های آموزش فن سرودن، آشنایی با مشاهیر شعر و ادب داخلی و خارجی، برگزاری مسابقه نویسندگی، کتابخوانی و بهره گیری از حضور اساتید ادبیات از جمله برنامه های این دوره کارگاه شعر در شهر محمدیه است.

مولایی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کتابخانه یادگار امام به صورت مستمر برنامه شب شعر برگزار می شود که مورد علاقه و استقبال مراجعه کنندگان قرار گرفته برگزاری این کارگاه موجب افزایش رضایت مراجعه کنندگان خواهد بود.

این مسئول یادآورشد: نادر یوسفی مدرسی این دوره را برعهده دارد و کارگاه نیز در روزهای سه شنبه و پنج شنبه به صورت رایگان برگزار می شود.

مولایی گفت: در صورت بازدهی مطلوب، کارگاه های شعر و ادب در سایر کتابخانه های مستعد استان نیز برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2004516

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