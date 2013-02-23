پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی تا پایان هفته/ تعیین حداقل حقوق کارگران در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی در حاشیه مراسم بازدید از سازمان بهزیستی که امروز برگزار شد، افزود: در حال حاضر مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی مانند بیمارستان ها و داروخانه ها مطالباتی از سازمان تامین اجتماعی دارند که بدین منظور 150میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که تا پایان هفته جاری به آنها پرداخت می شود.

وی همچنین در مورد افزایش مستمری مددجویان نیز گفت: افزایش 20 درصدی مستمری این افراد هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی به آنها تعلق می گیرد.

عباسی در مورد افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز یادآور شد: بدین منظور جلسه سه جانبه با حضور دستگاه های ذیربط دولت تشکیل خواهد شد و سعی می کنیم میزان افزایش حقوق بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند باشد اما هنوز میزان آن مشخص نشده است.

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در خصوص سرپرست سازمان تامین اجتماعی جلساتی برگزار شده و در نهایت براساس قانون در این خصوص اقدام خواهیم کرد. اما اولویت ما در سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق، عیدی و پاداش بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.

وی همچنین در مورد دکل بندهای استان مازندران نیز بیان کرد: بیمه این افراد دستور اکید رئیس جمهوری بوده است و قرار است ده میلیارد تومان برای بیمه آنها اختصاص داده شود که تا پایان سال جاری و پس از اعلام آمار نهایی این افراد این امر محقق می شود.