سنگربان شماره یک جمهوری چک از زمان ورودش به استمفوردبریج در سال 2004 بدون شک یکی از بهترین دروازه بان های لیگ برتر بوده است. او در اولین فصل حضورش در چلسی در 25 بازی دروازه اش را بسته نگه داشت تا آبی ها به عنوان قهرمانی لیگ برتر برسند. اما شکستگی جمجمه در اکتبر 2006 او را برای مدتی از میادین دور کرد. چک دوران سختی را پشت سر گذاشت اما موفق شد بار دیگر به روزهای خوب قبل از مصدومیت خود بازگردد.

اما آیا می توان او را بهترین سنگربان تاریخ لیگ برتر دانست؟ رقبای سرسختی برای این عنوان در کنار چک حضور دارند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

* پتر اشمایکل

پیتر اشمایکل شاید یکی از بهترین دروازه بان های تاریخ باشد اما او را می توان با پتر چک مقایسه کرد؟ اشمایکل طی قراردادی به یونایتد پیوست که سرالکس فرگوسن آن را "معامله قرن" نامید. او یکی از قابل احترام ترین و بزرگترین دروازه بانان جهان بود که 5 عنوان قهرمانی در لیگ، 3 عنوان قهرمانی در جام حذفی، یک سوپرکاپ و یک عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در آخرین بازی خود برای یونایتد کسب کرد.

* په‌په رینا

یک کاندیدای دیگر می تواند په په رینا سنگربان باشگاه لیورپول باشد. رینا در آغاز فصل 06-2005 به لیورپول پیوست و با بازی های فوق العاده خودش نگاه همه را متوجه خود کرد. او در 3 فصل اول حضور خود با لیورپول موفق شد جایزه بیشترین تعداد بازی بدون گل خورده در لیگ را از آن خود کند. البته آمادگی او اخیرا کمی افت کرده و دیگر شاهد بازی های درخشان رینا درون دروازه لیورپول نیستیم. آیا می توان او را با پتر چک مقایسه کرد؟

* ادوین فان در سار

یک سنگربان دیگر که در چند سال اخیر در بین برترین دروازه بانان لیگ برتر نام آن را می شنوید ادوین فان در سار است. او قبل از پیوستن به منچستریونایتد 4 سال در فولهام بازی کرد و وقتی به اولدترافورد رفت بعد از گذشت 6 سال از خداحافظی پتر اشمایکل بار دیگر ثبات را به دروازه یونایتدها آورد. این سنگربان 42 ساله 4 عنوان قهرمانی در لیگ برتر، 2 قهرمانی در جام اتحادیه، یک قهرمانی در جام باشگاه های جهان کسب کرد. او در فینال لیگ قهرمانان سال 2008 با مهار ضربه پنالتی نیکلا آنلکا مهاجم چلسی نقشی کلیدی در رسیدن یونایتد به عنوان قهرمانی اروپا داشت.

* دیوید سیمن

سنگربان ملی پوش توپچی ها که 13 سال در این تیم حضور داشت یکی از برترین دروازه بان های انگلیس بود. او که در سال 1990 به آرسنال پیوست در مجموع 405 بازی برای این تیم انجام داد و 130 بار دروازه اش را بسته نگه داشت. او با آرسنال سه عنوان قهرمانی در لیگ، 4 عنوان قهرمانی در جام حذفی، یک عنوان قهرمانی در جام اتحادیه، یک قهرمانی در جام یوفا، یک قهرمانی در جام برندگان جام یوفا و یک قهرمانی در سوپرکاپ اروپا کسب کرد.