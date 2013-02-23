14 طرح صنایع تبدیلی برای دریافت تسهیلات به بانکهای لرستان معرفی شدند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دو سال اخیر 14 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی لرستان در حوزه کشاورزی به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه اعتبار مصوب برای پرداخت به این تعداد طرح بیش از 200 میلیارد ریال است، عنوان کرد: اشتغال پیش بینی شده در این طرحهای صنایع تبدیلی بیش از 184 نفر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه این طرحها به بانکهای عامل کشاورزی، رفاه، صادرات، سپه، توسعه تعاون و ... معرفی شده اند، گفت: این طرحها در بخش های مختلف مانند تولید خوراک آبزیان، لبنیات، انجماد و نگهداری گوشت و مرغ، داروهای گیاهی و ... است.

بیرانوند همچنین با اشاره به پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای صنایع تبدیلی فعال استان لرستان بیان داشت: در این راستا برای حفظ اشتغال در لرستان 12 واحد صنایع تبدیلی لرستان برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به بانکها معرفی شده اند.

وی تسهیلات پیش بینی شده برای این واحدها را نیز بیش از 11646 میلیون ریال عنوان کرد.