همکاری اصفهان برای بازسازی مناطق زلزله زده قابل توجه است/ضرورت مقاوم سازی بافت فرسوده اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش، ظهر شنبه در همایش "دستاورد بازسازی های گذشته و نقش ساخت و ساز مقاوم" در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد افزود: مبرم برخی مناطق استان اصفهان برای بازسازی و مقاوم سازی در برابر زلزله نیازی مبرم دارند.

وی ادامه داد: شهرستانهای فریدونشهر، سمیرم و چادگان از مناطق حساس و خطرپذیر اصفهان است که باید در اولویت قرار بگیرد.

مدیرکل حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان در ادامه به کمکهای موثر اصفهان در زلزله های اخیر اشاره کرد.

شیشه فروش با بیان اینکه فضای مدیریت بحران بر اساس پیشگیری است، اظهار داشت: ما نمی توانیم در جلوی بلایای طبیعی را بگیریم اما می توان موضوع مقاوم سازی را با جدیت دنبال کرد.

شیشه فروش در ادامه ساخت شهرهای بزرگ در حاشیه گسل ها را اشتباه خواند و بیان داشت: رشد ناهمانگ و غیر اصولی شهر و روستا، ساخت و ساز در کنار گسل، عدم آمادگی و اقبال عمومی از مشکلات کشور در برابر زلزله و بلایای طبیعی به شمار می رود.