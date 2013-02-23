اعطای گرنت فرهنگی در دانشگاه خواجه نصیر/ راه اندازی باشگاه آزاداندیشی

دکتر سعید رعیتی - مدیر اجتماعی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح 20 محور برنامه های این هفته فرهنگی که از هفتم تا چهاردهم اسفندماه جاری برگزار می‌شود، پرداخت و اظهار داشت: هفته فرهنگی دانشگاهها برای نخستین بار در تهران توسط دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌شود و تا پیش از این تنها دانشگاه شهید چمران اهواز هفته فرهنگی را برگزار کرده بود.

وی با بیان اینکه برگزاری هفته فرهنگی پس از تشکیل معاونت فرهنگی در دانشگاهها در دستور کار دانشگاه خواجه نصیر قرار گرفته است، ادامه داد: دراین هفته از برگزیدگان فرهنگی دانشگاهها تجلیل به عمل خواهد آمد.

دکتر رعیتی راه اندازی کتابخانه اسلامی "نصیر" را با حدود 3 هزار جلد کتاب در مسجد دانشکده مهندسی برق و برگزاری مسابقات ژئولیگ و صندلی مقوایی را توسط انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه از جمله برنامه های این هفته عنوان کرد و گفت: سایت فرهنگی اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه با عنوان گرنت فرهنگی برای نخستین بار در میان دانشگاههای کشور راه اندازی خواهد شد.

دبیر اجرایی هفته فرهنگی دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به برنامه این هفته برای خوابگاههای دانشجویی، به پروژه افکارسنجی برای نیازهای دانشجویان، مسابقه کتابخوانی و برپایی نمایشگاه و کارگاه سلامت گفت: در این هفته انتخابات شورای فرهنگی خوابگاهها نیز برگزار می‌شود.

رعیتی از برگزاری نخستین مرحله از برگزاری مسابقات کشوری قرآن دانشجویی خبر داد و گفت: کانون های فرهنگی زیرمجموعه معاونت فرهنگی این دانشگاه، نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی را برگزار می‌کنند.

وی از برگزاری کانون موسیقی دانشگاه و نیز کرسی های آزاداندیشی با محور بررسی نقش دلار در اقتصاد ایران به عنوان دیگر برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه خواجه نصیر نام برد و تاکید کرد: باشگاه آزاداندیشی در دانشگاه خواجه نصیر افتتاح می‌شود که این باشگاه حلقه ای میان دانشجویان و هیات آزاد اندیشی برای ارائه دیدگاهها و نظرات دانشجویان خواهد بود.

مدیر اجتماعی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید تحت عنوان رسانه های مجازی در این هفته افزود: جامعه اسلامی دانشجویان خواجه نصیر در این هفته فعالیت خود را آغاز می‌کند.

رعیتی در همین حال از گردهمایی انجمن اولیا و دانشوران دانشگاه خواجه نصیر و افتتاح دبیرخانه جشنواره باران و جلسات اخلاق با بزرگان حوزه به عنوان دیگر برنامه های این هفته فرهنگی نام برد و ادامه داد: طرح تعیین دقیق قبله توسط GPS و نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی دانشگاه در قالب 21 غرفه در این هفته انجام می‌شود.

دبیر اجرایی هفته فرهنگی دانشگاه خواجه نصیر در مورد مراسم اختتامیه این هفته فرهنگی نیز گفت: تجلیل از فعالان نمونه فرهنگی دانشگاه و اعطای جایزه فرهنگی شهید رضایی نژاد از جمله برنامه های هفته فرهنگی این دانشگاه خواهد بود که 14 اسفندماه برگزار می شود.