تاکید مالکی بر ضرورت محاکمه عاملان فتنه طایفه ای در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز اعلام کرد که درخواستی را به مسئولان قضایی ارائه خواهد کرد تا کسانی که خواستار برانگیختن اختلافات طایفه ای در عراق هستند محاکمه شوند.

وی در ادامه گفت: انفجارهای اخیر عراق نشانه طایفه گرایی در کشور است و عاملان آن باید محاکمه شوند و من شخصا با ارسال درخواستی به دستگاه قضایی از مسئولان این دستگاه خواهم خواست تا کسانی که درصدد برانگیختن اختلافات طایفه ای هستند و از طایفه گرایی سخن می گویند محاکمه و محکوم شوند.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: در حال حاضر از برخی که در قدرت هستند می شنویم که سخنان طایفه ای بر زبان می آورند که این امر خطرناک است و تهدیدی برای امنیت و ثبات کشور به شمار می رود.