واگذاری 51 هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر شنبه در مراسم بازدید از سازمان بهزیستی که روز شنبه برگزار شد افزود: با توجه به اینکه نیازمندان و مددجویان تحت پوشش این سازمان قرار دارند به همین دلیل مسئولان این سازمان باید با تفویض اختیار به استانها اقداماتی در جهت تسریع و رفع مشکلات این افراد انجام دهند تا دیگر نیازی نباشد تا مددجویان سایر استانها به بهزیستی کشور مراجعه کنند.

وی از واگذاری 100 دستگاه خودرو اورژانس اجتماعی به سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت قرار است به زودی 100 دستگاه خودرو مجهز در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 85 میلیارد تومان از اعتبارات سازمان بهزیستی به آنها پرداخت شده است گفت: افزایش مستمری مددجویان و همچنین پرداخت کمک های غیر نقدی به این افراد در دستور کار قرار دارد.

سرپرست وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تدوین محتوای آموزشی مهدهای کودک و نظارت بر فعالیت این مهدها تا مقطع پیش دبستانی، تغذیه کودکان در مناطق محروم، اجرایی شدن استخدام معلولان در دستگاههای دولتی و ... از جمله اقداماتی است که باید در سازمان بهزیستی مد نظر قرار گیرد.

عباسی، همچنین دو محور توانمندسازی و کاهش آسیبهای اجتماعی را از اولویتهای این سازمان عنوان کرد و گفت: سازمان بهزیستی باید با همکاری سایر نهادهای مرتبط در راستای تحقق کامل این برنامه‌ها اقدام کند.

به گفته وی، بهبود وضعیت مددجویان ، افزایش سطح علم، معیشت، مسکن، توانمندسازی و ... مهمترین اقدامات سازمان بهزیستی است گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده صد درصد شهریه دانشجویان تحت پوشش این سازمان پرداخت می شود.