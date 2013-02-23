راه اندازی 120 مهد، مسجد و آدینه مهد در سراسر کشور/ توسعه مراکز کاهش طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی در مراسم بازدید سرپرست وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روز شنبه از سازمان بهزیستی صورت گرفت گفت: در حال حاضر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها در اولویت برنامه های سازمان بهزیستی قرار دارد به طوری که نوسازی و عملیاتی شدن آن در 31 استان کشور آغاز شده است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در حال حاضر 3 میلیون و 200 هزار مددجو به صورت مستقیم از خدمات سازمان بهزیستی بهره مند می شوند گفت: 11 میلیون نیز به صورت غیر مستقیم از خدمات مشاوره و آموزش های بهزیستی بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 55 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند گفت: 50 هزار مربی مهدهای کودک نیز بیمه اجتماعی شه اند.

هاشمی با بیان اینکه 162 هزار واحد مسکونی در ساخت است افزود: تا پایان سال 51 هزار واحد به مددجویان تحویل داده می شود و مابقی آن نیز در سال آینده در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی از 52 میلیارد تومان مشارکت نقدی خیرین در 9 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت 100 میلیارد تومان نیز مشارکت غیر نقدی داشته ایم.

به گفته وی بر اساس اعلام قوه قضائیه مراکز کاهش طلاق توانسته است در کاهش این آسیب اجتماعی نقش زیادی داشته باشد به همین دلیل قصد داریم این مراکز را افزایش دهیم.

هاشمی از اعطای 10 هزار ویلچر به معلولان خبر داد و اضافه کرد این امر برای اولین بار در کشور رخ داده است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 17 عنوان کتاب برای مهدهای کودک تولید شده است تصریح کرد : 107 عنوان کتاب را نیز در دستور کار داریم.

وی همچنین از پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری مددجویان خبر داد و خاطرنشان کرد: تا پایان اسفندماه مابه التفاوت سه ماهه پایانی محاسبه و به حساب آنها واریز می شود.