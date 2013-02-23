80 بازارچه محلی در اهواز ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز فدعمی ظهر شنبه در مراسم افتتاح بازارچه میوه و تره بار کوی علوی در اهواز اظهار کرد: چهره شهر اهواز با همکاری شهرداری در دو سال اخیر تغییر کرده و تحول خوبی در شهر ایجاد شده است.

وی با اشاره به نظرسنجی های صورت گرفته از مردم و مهمانان نوروزی، افزود: فعالیتهای انجام شده در شهر اهواز هم برای مردم و هم برای مسافران نوروزی رضایتمندی فراهم کرده است.



فدعمی به راه اندازی بازارچه های محلی در مناطق مختلف شهر اهواز اشاره کرد و گفت: در کنار سایر برنامه های توسعه شهری و خدمات دهی به شهروندان، راه اندازی بازارچه های محلی از جمله طرحهایی است که علاوه بر اشتغالزایی ارائه مطلوب خدمات و تأمين نيازهای عمومی مردم را دنبال دارد.



وی با بیان اینکه در شهرستان اهواز ظرفیتهای بسیاری برای ایجاد بازارچه و ارائه مواد غذایی بهداشتی به مردم وجود دارد، افزود: فرهنگ بهداشتی مردم پذیرای این نوع خدمات است.



فرماندار اهواز تصریح کرد: در حال حاضر با ارتقاء سطح فرهنگ بهداشتی شهروندان، مردم ترجیج می دهند كه اجناس مورد نياز خود را از اماكن بهداشتی تامين كنند.



وی با اشاره به استفاده مردم از مرغ زنده تا یکسال گذشته، افزود: این در حالی است که هم اکنون با آموزش مسائل بهداشتی به مردم و فعالیتهای شورای سلامت، دیگر میل و رغبتی برای تهيه مرغ زنده از سوی شهروندان وجود ندارد



فدعمی تصریح کرد: براین اساس احداث و راه اندازی 80 بازارچه در مناطق مختلف اهواز پیش بینی شده است به طوری که برای هر محله یک بازاچه راه اندازی می شود.



وی گفت: در حال حاضر احداث و تحویل زمین 20 بازارچه در اهواز شروع شده است.