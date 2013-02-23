به گزارش خبرگزاري مهر، ابوالفضل افشاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژههای مختلف که در محدوده میدان شهدا در حال انجام است، گفت: پارکینگ 250 ظرفیتی در ابتدای خیابان شهید هاشمینژاد با پیشرفت 55 درصدی در حال ساخت است که در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
وی در خصوص پارکینگ عمومی توحید که چندی قبل فعالیتهای عمرانی آن آغاز شده بود، اظهار کرد: متاسفانه ساخت این پارکینگ با مشکلاتی مواجه شد که در حال حاضر قرار است سازمان عمران شهرداری ادامه انجام عملیاتهای آن را برعهده بگیرد و تاکنون بخشی از خاکبرداریها و گودبرداری صورت گرفته است.
افشاری ادامه داد: طبق طرح آماده شده، پارکینگ عمومی توحید در متراژ 50 هزار مترمربع با ظرفیت 1400 خودرو به صورت طبقاتی ساخته خواهد شد.
به گفته مدیر اجرایی طرح بزرگ میدان شهدا زمانبندی تعیین شده برای ساخت پارکینگ عمومی توحید از زمان شروع سه سال است.
افشاری در خصوص پایان عملیاتهای عمرانی بخش میانی و غربی عرصه میدان شهدا، بيان کرد: در حالی که این بخش از میدان مورد بهرهبرداری مردم میباشد حدود 10 درصد از فعالیتهای عمرانی آن مانده که این محدوده به دلیل اجرای پروژههای دیگر همچون تالارشهر، ایستگاه قطارشهری و ... کار نشده است.
وی اضافه کرد: بخش شرقی عرصه میدان شهدا نیز تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که فقط کفسازی آن مانده است.
به گفته افشاری در سه ماه ابتدایی سال آینده بخش شرقی عرصه میدان شهدا به صورت کفسازی شده تحویل داده خواهد شد.
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