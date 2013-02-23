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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

نعیمی:

میزان مرگ و میر مادران باردار به 20 در 100 هزار نفر رسید

میزان مرگ و میر مادران باردار به 20 در 100 هزار نفر رسید

رامیان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه و رئيس مرکز بهداشت استان گلستان گفت: قبل از پيروزی انقلاب اسلامی ميزان مرگ و مير مادران باردار 250 نفر در هر 100 هزار نفر بود که امروز اين رقم به 20 نفر در 100 هزار نفر رسيده است. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیمی نعیمی بعد از ظهر شنبه در بازدید از مرکز بهداشت رامیان، سخنانی سلامت را يک محصول فرا سازمانی دانست و خواستار همکاری و مشارکت کليه سازمانها ونهادها در تأمين سلامت مردم شد.

وی در بخش ديگر از سخنان خود به دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم اشاره کرد.
 
دکتر نعيمی گفت: ساختمان شبکه بهداشت و درمان راميان در زمين به مساحت 1800 متر مربع و زير بنا 1700 متر مربع در 3 طبقه و 60 اتاق کاری در سال 1386 شروع و با اعتباری بالغ بر هشت ميليارد ريال در پايان سال 91 مورد بهره برداری قرار گرفت. 
 
دکتر نعيمی ابراز اميدواری کرد با افتتاح اين ساختمان شاهد ارتقای سطح سلامت در اين شهرستان باشيم. 
 

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 2004547

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