میزان مرگ و میر مادران باردار به 20 در 100 هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیمی نعیمی بعد از ظهر شنبه در بازدید از مرکز بهداشت رامیان، سخنانی سلامت را يک محصول فرا سازمانی دانست و خواستار همکاری و مشارکت کليه سازمانها ونهادها در تأمين سلامت مردم شد.

وی در بخش ديگر از سخنان خود به دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم اشاره کرد.

دکتر نعيمی گفت: ساختمان شبکه بهداشت و درمان راميان در زمين به مساحت 1800 متر مربع و زير بنا 1700 متر مربع در 3 طبقه و 60 اتاق کاری در سال 1386 شروع و با اعتباری بالغ بر هشت ميليارد ريال در پايان سال 91 مورد بهره برداری قرار گرفت.

دکتر نعيمی ابراز اميدواری کرد با افتتاح اين ساختمان شاهد ارتقای سطح سلامت در اين شهرستان باشيم.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.