ورود سامانه سرد و بارش زا/ احتمال بارش برف در مناطق سردسیر کهگیلویه و بویراحمد

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ناپایداری ها به صورت افزایش ابر، وزش نسبتا شدید باد، بارش، رعد و برق و .. خواهد بود.

وی بیان کرد: طی فعالیت این سامانه در ارتفاعات و مناطق سردسیری استان بارش برف پیش بینی می شود.

بهره مند اظهار داشت: براین اساس اختلال در تردد جاده طی امشب و فردا یکشنبه دور از انتظار نخواهد بود ولازم است نکات ایمنی از سوی رانندگانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی استان رادارند، رعایت شود.

این کارشناس هواشناسی گفت: این سامانه از سرعت زیادی برخوردار است و فعالیت آن از اواخر فردا یکشنبه ضعیف می شود.

وی بیان داشت: با این حال طی فعالیت این سامانه از فردا تا روز سه شنبه دمای هوا کاهش می یابد.

دمای هوا در یاسوج به زیر صفر رسید

بهره مند بیان کرد: امروز شهر یاسوج با منفی دو درجه زیر صفر سردترین و امام زاده جعفر در گچساران با 22درجه گرمترین نقاط استان بودند.

وی همچنین در خصوص آخرین آمار بارشها در استان اظهار داشت: میزان بارندگی از ابتدای سالجاری تاکنون در یاسوج ۵7۰، سی سخت 519، گچساران 426، دهدشت 455 و لیکک 433 میلیمتر بوده است.

وی یادآور شد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته زراعی در یاسوج 532، سی سخت 4۷۷، گچساران 271، دهدشت 380و لیکک 300 میلیمتر باران باریده بود.

بهره مند همچنین میانگین بلند مدت بارش را در یاسوج ۸۳۰ میلیمتر، گچساران ۴۴۱ میلیمتر، دهدشت ۴۹۶.۷ میلیمتر، سی سخت ۶۸۱.۵ میلیمتر و لیکک ۳۵۹ میلیمتر عنوان کرد.