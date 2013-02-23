750 طرح نوسازي و بهسازي مسكن مددجویان به بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم رستگار افزود: اين طرح ها از ابتداي امسال تاكنون به بنياد مسكن معرفي شده اند و براي هر واحد مسكوني بيش از 120ميليون ريال تسهيلات نوسازي و بهسازي پرداخت مي شود.



وي گفت: در اين مدت همچنين يكصد طرح مسكن مهر براي مددجويان پيش بيني شده است كه صاحب هر واحد مسكن مهر هم 60 ميليون ريال تسهيلات دريافت خواهد كرد.

وی بیان داشت: طرح مسکن مهر از طرح های بسیار خوب دولت برای مسکن دار شده بخش ضعیف جامعه بود.



همايش مبارزه با شيوع ايدز در شهرستان فارسان برگزار شد



مدير كميته امداد امام خميني شهرستان فارسان از برگزاري همايش مبارزه به شيوع بيماري ايدز خبر داد.



محمد رضا فتحي گفت : دراين همايش بيش از يكصد نفر از زنان و دختنران زير پوشش كميته امداد حضور داشتند.



وي بیان كرد : كارشناسان و پزشكان مركز بهداشت شهرستان فارسان در اين همايش، شركت كنندگان را با راهكارهاي مبارزه با اين بيماري و شناخت علائم ايدز آشنا كردند.

200 زن سرپرست خانوار از آموزش بهداشتی در شهرکرد بهرمند شدند

بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت كميته امداد شهرستان شهركرد، در كلاسهاي آموزش بهداشت شركت مي كنند.



مدير كميته امداد شهرستان شهركرد گفت: در اين دوره هاي آموزشي تاكنون 200 نفر از زنان سرپرست خانوار شركت كرده اند.



عليرضا اصغرزاده افزود: دراين دوره جزوات آموزشي و بسته هاي بهداشتي به ارزش هشت ميليون ريال بين شركت كنندگان توزيع شده است.

پرداخت 160 فقره تسهیلات کارگشایی به مددجویان لردگان

مدير كميته امداد شهرستان لردگان گفت: 160 فقره تسهيلات كارگشايي به مددجويان تحت پوشش اين نهاد پرداخت شد.



محمد حسين ذيلابي افزود: اين تسهيلات به ارزش يك ميليارد و 500 ميليون ريال است كه به نيازمندان واجد شرايط اعطا شد.



وي گفت: اين مبلغ تسهيلات از منابع داخلي و بازپرداخت وام ها تامين شده است كه در بخشهاي تعمير مسكن، امور تحصيلي، خريد لوازم ضروري منزل و يا درمان مددجويان هزينه شد.

رسيدگي به 400 پرونده مددجويي در شوراهاي حل اختلاف

قائم مقام كميته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاكنون به بيش از 400 فقره پرونده از مددجويان اين نهاد رسيدگي شده است.



علي ملك پور افزود: از اين تعداد پرونده 300مورد مختومه و بررسي نهايي شده است.



وي گفت: اعضاي شوراي حل اختلاف شهركرد درخواستها و شكواييه هاي مربوط به مددجويان تحت پوشش كميته امداد استان را در اسرع وقت رسيدگي مي كنند.