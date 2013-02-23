یک هزار طرح اشتغال برای مددجویان خراسان شمالی اجرایی شد

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتداي سال جاری تاکنون يك هزار و44 طرح اشتغال با اعتباری معادل 66 میلیارد و 107 میلیون ریال براي مددجويان و افراد نيازمند تحت حمايت اين نهاد اجرایی شده است.

وي افزود: از تعداد طرح های اجرا شده اشتغال، 375طرح از محل منابع امداد با اعتبار 21 ميليارد و 898 ميليون ريال و 666 طرح نیز از محل تسهيلات بانكي با اعتباری بالغ بر 44 ميليارد ريال اعتبار بوده است.

حسین پور همچنین از تشکیل بیش از پنج هزار پرونده متقاضیان تسهیلات اشتغال در این استان خبرداد و افزود: با پیگیری های انجام شده و به محض اعلام آمادگي بانك های استان، اقدامات لازم برای پرداخت تسهیلات به این عده از مددجویان انجام خواهد شد.

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره)خراسان شمالي با اشاره به اثرات مهم تسهیلات خود اشتغالی در رشد وضعیت اقتصادی خانواده های تحت پوشش این نهاد اظهار داشت: وام های خود اشتغالی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان، به توانمند شدن خانواده ها و خروج آنان از لیست مستمری بگیران این نهاد منجر می شود.

وی از تهیه ابزار کار، راهنمایی مجریان طرح و سرکشی مستمر از طرح ها به عنوان عوامل مهم پایداری طرح های اشتغال یاد کرد و گفت: با توجه به اقلیم و استعداد منطقه، كشاورزی، دامداری و قالیبافی از موفق ترین و پردرآمدترین طرح های اشتغال در این استان به شمار می رود.

حسین پور تصریح کرد: ایجاد این نوع مشاغل برای مددجویان علاوه بر رشد اقتصادی خانواده ها که به خودکفایی آنان منجر می شود، موجب ارتقای اعتماد به نفس در آنان شده و همچنین از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری می کند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی حرفه آموزی و آموزش های مهارت فنی را در پایداری طرح های اشتتغال موثر دانست و افزود: این دوره ها در طول سال با همكاری سازمان فنی و حرفه ای و جهاد كشاورزی به صورت رایگان برای مددجویان این نهاد برگزار شده است.

هم اکنون در خراسان شمالی بیش از 32 هزار خانوار، تحت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.

