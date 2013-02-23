"مجتبی اسکندری" سرپرست معاونت عمرانی سازمان آرامستان های شهرداری کرج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه معاون فنی و عمرانی سازمان آرامستانهای شهرداری کرج با حضور مدیران و مسئولان شهری در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.



ارتقای سطح کمی و کیفی پروژه های عمرانی موجب رضایت شهروندان می شود



در این جلسه سرپرست معاونت فنی و عمرانی سازمان آرامستانهای شهرداری کرج با اشاره به نقش تاثیرگذار اقدامات عمرانی در ایجاد رضایت شهروندان گفت: در واقع ارتقای سطح کمی و کیفی پروژه ها و خدمات عمرانی، موجب ایجاد رضایت شهروندان می شود.



مجتبی اسکندری افزود: با توجه به حضور حجم بالایی از شهروندان در محل آرامستان بهشت سکینه(س) به خصوص در روزهای پنج شنبه و جمعه و ایام تعطیل، باید روند اجرای پروژه های عمرانی به نحوی باشد که موجب ایجاد مشکل برای شهروندان و زائران اهل قبور نشود.





تاکید بر تسریع در توسعه و شتاب پروژه های عمرانی



این مسئول عنوان کرد: طی چند سال گذشته تاکنون اقدامات موثری در حوزه عمرانی در محل آرامستان بهشت سکینه(س) انجام شده است که به طور قطع روند توسعه و شتاب در پروژه های عمرانی در آینده نیز ادامه خواهد شد.



اسکندری بر تسریع در اجرای امور در حوزه عمرانی تاکید کرد و گفت: طبق برنامه ریزی اقدامات مطلوبی در سال آینده در محل این آرامستان انجام خواهد شد تا رضایت شهروندان فراهم شود.



در این جلسه از زحمات سعید قربانی معاون سابق اداری مالی سازمان تشکر و قدرت الله صادقی به سمت معاون اداری مالی منصوب شد.



همچنین یدالله صادقی که پیش از این در معاونت فنی و عمرانی فعالیت می کرد تودیع و مجتبی اسکندری به سمت سرپرست معاونت فنی و عمرانی منصوب شد.



از جمله سوابق مجتبی اسکندری می توان به معاون فرهنگی شهردار ماهدشت، مدیر شهری روستایی فرمانداری اشتهارد در گذشته و سرپرست هفته نامه نوین در استان البرز و رئیس سرای روزنامه نگاران استان البرز در حال حاضر اشاره کرد.

