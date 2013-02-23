به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته 4 اسفند ماه سفیر حسننیت یونیسف به همراه فرهاد اصلانی بازیگر سینمای ایران و مرتضی شایسته، سیدضیاء هاشمی، حسین فرحبخش و عبدالله علیخانی از تهیهکنندگان سینمای ایران به دیدار کودکان زلزلهزده آذربایجان رفتند.
در این مراسم که با عنوان "همه با هم" برگزار شد، مهتاب کرامتی بازیگر و سفیر حسننیت یونیسف در ایران گفت: ما نباید یادمان برود که این بچهها وجود دارند و نیازمند کمکاند. این بچهها خانه و خانواده خود را از دست دادهاند و ما نباید آنها را فراموش کینم. ما امروز اینجا هستیم تا بگوییم که شما را از یاد نبردهایم.
وی همچنین از کمکهای مردمی طی چند ماه گذشته تشکر کرد و افزود: باید یادمان باشد که این کودکان هنوز محتاج کمک و محبت بیشتری هستند.
در این مراسم که با حمایت بنیاد کودک تبریز برگزار شد، برای کودکان مسابقه نقاشی درنظر گرفته شده بود که جوایز این مسابقه توسط این هنرمندان اهدا شد. این مراسم در شهر تبریز برگزار شد.
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