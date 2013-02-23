پرسپولیس تیم فوتبال نوجوانان را برد/ کریمی بازی کرد، مهدی روی نیمکت ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و زیر 17 سال ایران عصر امروز شنبه در دیداری تدارکاتی که در دو نیمه 35 دقیقه‌ای برگزار شد، برابر همدیگر به میدان رفتند که این بازی با برتری 4 بر یک تیم پرسپولیس به پایان رسید. در این بازی که در زمین چمن ورزشگاه درفشی‌‎فر برگزار شد، افشین اسماعیل‌زاده(9)، کریم انصاریفرد(55)، روزبه چشمی(60) و محمدرضا خانزاده(73) برای پرسپولیس و علی قلی‌زاده(73) تک گل تیم ایران به ثمر رساند.

رضا محمدی، محسن بنگر، افشین اسماعیل‌زاده، اسماعیل خانزاده، روزبه چشمی، عادل کلاه‌کج، مهدی قدمی، محمدرضا کنعانی، امیرحسین فشنگچی، علی کریمی و کریم انصاریفرد نفرات تیم پرسپولیس را در این بازی تشکیل دادند و مهدی امینی(احمد گوهری)، آرمین سبحانی، ایمان سلیمی، سیدمصطفی هاشمی(مرتضی ذکریاپور)، حسین مهربان، سعید عزت‌الهی، ماهان رحمانی(محمدرضا کاوه)، محمد بازاج(یوسف سیدی)، علی قلی‌زاده، میلاد بدرقه و صادق محرمی برای تیم ایران به میدان رفتند.

علی کریمی پس از مدتها مصدومیت در نیمه نخست این بازی برای تیم پرسپولیس به میدان رفت. وی در دقیقه اول این بازی به خاطر خطای هند کارت زرد گرفت. ضمن اینکه مهدی مهدوی‌کیا بین دو نیمه به ورزشگاه آمد و پس از دیدار و گفتگو با اعضای کادر فنی تیم نوجوانان خصوصا علی دوستی‌مهر سرمربی پیشین خود، در نیمه دوم روی نیمکت تیم نوجوانان ایران نشست.

البته مهدوی‌کیا پیش از آغاز این بازی تمرینات اختصاصی و سبک خود را زیر نظر کادر پزشکی و فرهاد چیذری، بدنساز تیم در سالن بدنسازی آغاز کرد. ضمن اینکه قنبرپور قائم مقام باشگاه سایپا هم با حضور در محل برگزاری این بازی، عملکرد سرخپوشان را زیر نظر گرفت.

در تمرین امروز شنبه بگوویچ هم حضور داشت اما کریم باقری نبود. بازیکنان ترکیب اصلی بازی دیروز قبل از شروع این دیدار، تمرین ریکاوری را انجام دادند. پولادی و حقیقی هم دو بازیکنی بودند که از کادر فنی برای امروز مرخصی گرفته بودند. همچنین محمد قاضی هم هر چند در محل تمرین حاضر شده بود اما به دلیل مشکل گوارشی که داشت، از تمرین و بازی معاف شد.