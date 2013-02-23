برگزاری چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا كه بهبود كيفيت زندگي افراد در هر جامعه بيش از گذشته به شرايط محيطي و بهداشتي وابسته شده انجام تحقيقات بنيادي كاربردي و برنامه‌ريزي در جهت توسعه دانش و فناوري در زمينه‌هاي مرتبط، به عنوان يكي از ضرورت‌هاي اساسي مطرح است براین اساس انجمن علمي بهداشت محيط ايران از سال 1388 اقدام به برگزاري ساليانه " جشنواره علمي بهداشت محيط ايران " کرده که محورهای اصلی این جشنواره شامل انتخاب و معرفی برترین‌های بهداشت محیط در زمینه‌های مقاله، کتاب، پایان نامه، ابداع و اختراع، پژوهشگر جوان و فعالیت اجرایی برجسته است.

انجمن علمی بهداشت محیط ایران با هدف شناسايي و معرفي افراد مستعد در عرصه بهداشت محیط، هدايت استعدادها و خلاقيت ها در جهت رفع نياز هاي واقعی کشور چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران و نیز نکوداشت یازدهم اسفندماه روز ملی بهداشت محیط را برگزار می کند.

چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران، نهم اسفندماه در محل سالن آمفی تأتر ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.



