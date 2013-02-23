ضرورت ارتقای توانمندی مقاومت / باید برای مرحله آزادسازی فلسطین آماده شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "محمود الزهار" یکی از سران جنبش مقاومت اسلامی(حماس) اظهار داشت: مقاومت فلسطین پس از پیروزی اخیر خود بر رژیم اشغالگر باید ضمن توسعه توانمندیهای خود به خوبی برای مرحله بعدی آماده شود و از مرحله دفاع از خویش به مرحله آزادسازی فلسطین وارد شود.

"الزهار" در سخنرانی خود در کنفرانس "جنگ علیه غزه، پیامدها و چشم انداز آینده" اظهار داشت: مقاومت در غزه پس از اینکه موشکهایش به تل آویو و بخش صهیونیست نشین قدس اشغالی رسید، توانست جنگ اخیر با رژیم اشغالگر را با قاطعیت به سود خود به پایان برساند.

این عضو جنبش حماس با تاکید بر ناکارامدی نظریه بازدارندگی رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد: این رژیم، میلیاردها دلار از دست داده و موج نارضایتی و خشم علیه آن آغاز شده است. همچنین سران این رژیم، هزینه فعالیتهای خود را در انتخابات اخیر پرداخت کرده اند و همه این امور به سود مقاومت است.

وی افزود: از زمانی که مقاومت توانست قلب رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد، تغییر کیفی نسبت به تمام جنگهای سابق در نوع جنگها به وجود آمد و سبب شد که این رژیم سریعا خواستار آتش بس شود.

از سوی دیگر، "عمر شعبان" تحلیلگر سیاسی فلسطینی یکی از سازمان دهندگان این کنفرانس اظهار داشت: این کنفرانس سعی دارد پیامدها و نتایج جنگ اخیر علیه نوار غزه را در قالب درگیری ملت فلسطین با رژیم صهیونیستی بررسی کند و به نتایج و توصیه هایی درباره آینده غزه از نظر رابطه آن با فلسطین و تمام جهان خارج و نیز توسعه، بازسازی و راهبردهای آزادسازی فلسطین دست پیدا کند.