  1. حوزه و دانشگاه
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

مراسم معارفه معاون جدید آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت برگزار شد

مراسم معارفه معاون جدید آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت برگزار شد

مراسم معارفه معاون آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور سرپرست این وزارتخانه در دفتر وزارتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین طریقت - سرپرست وزارت بهداشت در این مراسم با تقدیر از تلاش های دکتر محمدعلی محققی در دوران تصدی معاونت آموزشی و آرزوی موفقیت برای دکتر بهرام عین اللهی در سمت معاون آموزشی گفت: با توجه به این که بخش زیادی از هزینه های بهداشت و درمان کشور بر دوش مردم است از همه همکاران در بخش های مختلف می خواهم هرچه می توانند برنامه ریزی و تلاش کنند تا دغدغه های مردم در این خصوص مرتفع شود.

در این مراسم معاون درمان، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون بهداشت، معاون امور مجلس، رئیس سازمان غذا و دارو، معاون دانشجویی و فرهنگی و تعدادی از مشاوران وزیر، رئیس اورژانس کشور و مدیران مراکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مدیران کل معاونت آموزشی حضور داشتند و دکتر بهرام عین اللهی معاون جدید آموزشی و دکتر محمدعلی محققی معاون سابق آموزشی و دکتر امامی رضوی معاون درمان سخنانی ایراد کردند.

معاون سابق آموزشی و امور دانشگاهی از همکاری تمام همکاران وزارت بهداشت به خصوص پرسنل معاونت آموزشی در دوران مدیریت خود قدردانی کرد.

کد مطلب 2004578

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