افتتاح سه پروژه زیست محیطی در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، این سه پروژه ظهر شنبه با حضور رسول علی اشرفی پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران به بهره برداری رسید.

طی این مراسم پروژه تصفیه خانه فاضلاب سه واحد صنعتی پاکدشت افتتاح و به بهره برداری رسید.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پاکدشت در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران بیان داشت: این پروژه های زیست محیطی در قالب احداث سیستم تصفیه فاضلاب انسانی و پایش لحظه ای توسط بخش خصوصی اجرا شد و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

احداث پروژه ها با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 300 میلیون ریال

رضا شایسته ادامه داد: برای احداث این پروژه ها حدود از 14 میلیارد و 300 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

وی یادآور شد: سیستم تصفیه فاضلاب انسانی و سیستم پایش لحظه ای آنلاین شرکت کوشش رادیاتور دیگر پروژه ای است که با اعتباری بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

این مسئول اضافه کرد: سیستم تصفیه فاضلاب انسانی فیلتراسیون شرکت هشتمین نور با اعتباری بیش از پنج میلیارد و 700 میلیون ریال اجرا شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی اظهار داشت: اجرای تصفیه فاضلاب انسانی و سیستم پایش لحظه ای آنلاین شرکت گروه صنعتی اخوان جم تولید فر و سینک با اعتباری بیش از چهار میلیارد و 100 میلیون ریال یکی از پروژه هایی است که مورد بهره برداری قرار گرفته است.

شایسته با بیان اینکه با اجرای این پروژه ها بخش عمده ای از مشکلات زیست محیطی شهرستان پاکدشت برطرف می شود، افزود: با بهره برداری از این پروژه ها بخش عمده ای از مشکلات زیست محیطی شهرستان پاکدشت برطرف و از نفوذ فاضلاب به سفره های زیرزمین جلوگیری خواهد شد.