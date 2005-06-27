امير كويت و رئيس جمهور يمن به احمدي نژاد تبريك گفتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، شيخ جابر احمدالصباح امير كويت در پيامي به محمود احمدي نژاد انتخاب وي را به رياست جمهوري ايران تبريك گفت .



در اين پيام آمده است : از طرف خود و ملت كويت صميمانه ترين تبريكات خود را به مناسبت پيروزي جنابعالي در انتخابات رياست جمهوري ايران تقديم مي كنم.



وي ابراز اميدواري كرد كه روابط موجود ميان دو كشور همسايه و افق هاي همكاري بيش از پيش گسترش يابد.

علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن نيز در پيامي به محمود احمدي نژاد انتخاب وي را به رياست جمهوري ايران تبريك گفت و براي وي در انجام ماموريت محوله به وي از سوي ملت ايران آرزوي موفقيت كرد.



رئيس جمهور يمن روابط كشورش را با ايران تاريخي و پيشرفته ومستحكم توصيف كرد وابرازاميدواري كرد كه اين روابط در راستاي منافع مشترك بيش از پيش گسترش يابد.

