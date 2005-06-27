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۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۹:۲۶

به مناسبت انتخاب وي به رياست جمهوري ايران ؛

امير كويت و رئيس جمهور يمن به احمدي نژاد تبريك گفتند

امير كويت و رئيس جمهور يمن در پيام هاي جداگانه اي براي محمود احمدي نژاد رئيس جمهورمنتخب ايران انتخاب وي به اين مسئوليت را تبريك گفتند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، شيخ جابر احمدالصباح امير كويت در پيامي به محمود احمدي نژاد انتخاب وي را به رياست جمهوري ايران تبريك گفت .

در اين پيام آمده است : از طرف خود و ملت كويت صميمانه ترين تبريكات خود را به مناسبت پيروزي جنابعالي در انتخابات رياست جمهوري ايران تقديم مي كنم.

وي ابراز اميدواري كرد كه روابط موجود ميان دو كشور همسايه و افق هاي همكاري بيش از پيش گسترش يابد.

علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن نيز در پيامي به محمود احمدي نژاد انتخاب وي را به رياست جمهوري ايران تبريك گفت و براي وي در انجام ماموريت محوله به وي از سوي ملت ايران آرزوي موفقيت كرد.

رئيس جمهور يمن روابط كشورش را با ايران تاريخي و پيشرفته ومستحكم توصيف كرد وابرازاميدواري كرد كه اين روابط در راستاي منافع مشترك بيش از پيش گسترش يابد.

کد مطلب 200459

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