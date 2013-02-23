تعهدات خيرين براي ساخت مدرسه در زنجان به حدود 187 ميليارد ريال رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظري ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طي سال هاي 77 تا 89 خيرين مدرسه ساز ساخت 235 كلاس درس با زيربناي 93 هزار و 61 مترمربع را متعهد شده اند.
مديركل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اينكه نبود مدرسه در شهرك گلشهر كاظميه به يك معضل تبديل شده است، گفت: اين شهرك با جمعيت بيش از 100 هزار نفر، فاقد مدرسه است و نبود مدرسه در شهرك مذكور تعداد زيادي از دانش آموزان را براي دريافت خدمات آموزشي به نقاط ديگر شهر سرازير مي كند و مشكلات زيادي را به وجود مي آورد.
نظری با تقدیر از تعاوني مسكن شهرك غرب و بسيجيان گفت: در اين دو شهرك مدرسه هاي مورد نياز در دست احداث است.
نظري كرايه سرويس هاي دانش آموزي را در استان ناچيز دانست و افزود: تنها راهكار رفع مشكل سرويس هاي اياب و ذهاب دانش آموزان و پويايي ناوگان حمل و نقل عمومي ، حمايت هاي وزارت كشور در قالب يارانه است.
نظري به استاندارد بودن 80 درصد از سيستمهاي گرمايشي مدارس استان نيز اشاره كرد و گفت: در حال حاضر فقط 20 درصد از سيستمهاي گرمايشي استان غيراستاندارد است كه اغلب اين مدارس نيز يك تا 3 كلاسه هستند كه براي اين مدارس نيز پيشنهاد شده بود در صورت كاهش هزينههاي برق از بخاريهاي برقي استفاده شود تا ايمني بيشتري داشته باشند.
زنجان - خبرگزاری مهر: مديركل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به فعاليت هاي مطلوب خيرين مدرسه ساز در استان گفت: در چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان تعهدات خيرين براي ساخت مدرسه به حدود 187 ميليارد ريال رسيد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظري ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طي سال هاي 77 تا 89 خيرين مدرسه ساز ساخت 235 كلاس درس با زيربناي 93 هزار و 61 مترمربع را متعهد شده اند.
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