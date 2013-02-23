کاهش مسافرت ها رکود ناوگان حمل و نقل را به دنبال دارد/ 20 درصد افزایش کرایه ها در نوروز 92

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این ستاد از 25 اسفند ماه سال جاری تا 18 فروردین 92 فعالیت و نظارت می کند.

وی افزود: هم چنین از نوروز 92 و با توجه به سیاست های سازمان متنوع در مدت مذکور و به نظور ایجاد انگیزه و هم چنین جبران بخشی از ضرر و زیان ناوگان یک سر خالی و هم چنین تشویق و ترغیب دارندگان و رانندگان ناوگان حمل و نقل مسافر به فعالیت بیشتر در جابه جایی مسافرین نرخ حمل مسافرین به میزان 20 درصد افزایش پیدا می کند.

خسروانی ادامه داد: این افزایش قیمت مربوط به ایام تعطیلات نوروز بوده و پس از آن کرایه ها به نرخ سابق باز می گردد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه از فعالیت نیروهای آموزش دیده برای ایام نوروز خبر داد و گفت: نیروهای آموزش دیده و با تجربه به منظور نظارت بر عملکرد شرکت ها و موسسات حمل و نقل مسافر و ناوگان مسافری استان بسیج شده و در پایانه های مسافری و هم چنین مرکز اداره کل حمل و نقل و پایانه ها حضوری همه جانبه داشته و مشکلات احتمالی را رصد کرده و نسبت به رفع آن اقدام خواهندکرد.

خسروانی از نظارت انجمن های صنفی بخش مسافر بر عملکرد اعضای خود و اقدام به رفع مشکلات احتمالی این اعضا خبر داد.

وی گفت: هم چنین از دیگر اقدامات این اداره برای ایام نوروز می توان به جلسه هماهنگی با تشکل های صنفی به منظور آمادگی لازم در ایام نوروز اشاره کرد.

وی هم چنین از آغاز پیش فروش بلیط های نوروزی توسط شرکت های حمل و نقل مسافر به صورت اینترنتی و حضوری از 23 اسفند ماه سال جاری خبر داد.

خسروانی گفت: با توجه به اینکه در ایام نوروز تمامی دستگاه ها و بخش های مختلف نسبت به تهیه برشور و غیره اقدام کرده و علاوه بر معرفی سیمای استان نسبت به معرفی و ارائه عملکرد دستگاه مذکور خود اقدام می کنند که مطمئنا علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد در دستگاه ها موجب موازی کاری و هم چنین تکراری شدن بعضی مطالب برای مخاطبان می شود لذا پیشنهاد می شود تمامی دستگاه ها و ادارات با همکاری هم نسبت به تهیه و چاپ یک برشور کامل اقدام کنند که مطمئنا با توجه به فراگیر بودن آن و داشتن اطلاعات جامع و کامل توسط مسافرین نگهداری و مطالعه خواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس برشور مخصوص ایام نوروز توسط روابط عمومی این اداره کل تهیه شده که علاوه بر معرفی استان، حاوی پیام های حملی و نقلی نیز بوده و بین مسافرین توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: فرم های نظر سنجی (پست جواب قبول)، ذبه منظور نظر سنجی از مسافرین تهیه شده که مسافرین محترم علاوه بر اظهار نظر در خصوص سفر انجام شده بدون هیچ گونه هزینه ای فرم مذکور را به صندوق پست انداخته و ضمن شرکت در قرعه کشی از جوایزی نیز برخوردار می شوند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه از کاهش آمار حمل و نقل مسافر نسبت به سال های گذشته خبر داد و گفت: این روند نسبت به افزایش جمعیت روند مناسبی نبوده و از مشکلات ناوگان حمل و نقل بوده که جز ایامی محدود با رکود مواجه است.

خسروانی افزود: در حال حاضر تعداد 350 دستگاه اتوبوس، دو هزار و 300 دستگاه مینی بوس و هزار دستگاه خودرو سواری کرایه در قالب 62 شرکت حمل و نقل مسافر در استان فعالیت می کنند و آماده خدمات رسانی به مسافران در ایام تعطیلات نوروز می باشند.

وی ادامه داد: طی این مدت به منظور افزایش ضریب ایمنی حمل و نقل عمومی برون شهری همزمان با سایر نقاط کشور طرح ممنوعیت تردد و جابجایی محموله های ترافیکی در سطح راه های اصلی استان اجرا می شود.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان کرمانشاه گفت: هماهنگی های لازم ببا دستگاه های استان از قبیل اداره کل راه و شهرسازی، پلیس راه، اورژانس، هلال احمر و سازمان صنعت معدن و تجارت و انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل مسافر به عمل آمده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با انجام این هماهنگی ها و اقدامات، مسافران نوروزی بتوانند سفر ایمن و به یاد ماندنی را در استان کرمانشاه تجربه کنند.

وی همچنین از آمادگی کامل مجتمع های خدماتی رفاهی، مراکز مکانیزه معاینه فنی و امداد خودرو جاده ای در طول ایام تعطیلات نوروزی خبر داد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه در پایان گفت: مسافران نوروزی می توانند انتقادات و پیشنهادهای خود را در زمینه بهبود کیفیت خدمات از طریق تلفن گویا 8222446 و یا سامانه های پیام کوتاه 3000143 و 09186170663 با اداره کل حمل و نقل پایانه های استان در میان بگذارند.