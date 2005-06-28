نظام بانكي علاقه مند كاهش نرخ سود در جهت توسعه اقتصادي كشور است

جلال رسول اف درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" در مورد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي،گفت:درسال هاي گذشته نظام بانكي به طورداوطلبانه دربرخي ازموارد تا حدود سه درصد ازنرخ سود تسهيلات كاسته است.

وي با بيان اينكه نظام بانكي علاقه مند كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي درجهت توسعه اقتصادي كشوراست، افزود: كاهش نرخ سود تسهيلات تابع نرخ سود سپرده بوده واين نرخ نيزوابسته به نرخ تورم است.

رسول اف با اشاره به اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات وابسته به يك زنجيره به هم پيوسته است،اظهارداشت:به اين زنجيره بايد به عنوان يك بسته اقتصادي نگاه شود واگربخواهيم هريك از اين عوامل را به صورت جداگانه تغييردهيم اثرات مخربي برروي نظام بانكي واقتصاد كشورخواهد داشت.

مديرعامل بانك كشاورزي با بيان اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات امري علمي وتخصصي است كه بايد با حضور كارشناسان نظام بانكي درمورد آن تصميم گيري شود،تصريح كرد: براي كاهش اثرات منفي كاهش نرخ سود تسهيلات بايد به صورت تدريجي وبه مرور زمان صورت بگيرد.