انتقاد عضو هیئت رئیسه مجلس از هزینه های میلیاردی همایش وحدت جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری بی توجهی به مسائل و مشکلات مردم و صرف هزینه های کلان برای برگزاری همایش هایی که از ناحیه آن دستاوردی نیز برای جوانان کشور متصور نیست و اولویتی برای برگزاری آنها در شرایط فعلی وجود ندارد، را از ناحیه هر جریان و گروهی در کشور، اقدامی نادرست دانست و اظهار داشت: متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد برگزاری همایشی با عنوان وحدت جوانان در جزایر هرمزگان و در بندر شهید رجایی بودیم که از ناحیه بیت المال اقداماتی را موجب شد که شائبه وجود فعالیت های زود هنگام انتخاباتی را تقویت کرد.

وی خاطر نشان کرد: مردم هرمزگان مردمی صبور و در خط ولایت هستند و با همه فشارهای مختلف اقتصادی و سو مدیریت هایی که در سطح جامعه وجود دارد، پیوند خودشان را با نظام و استقلال و عزت ایران اسلامی هرگز نگسسته اند و در صحنه های مختلف در مسیر اثبات این تعهد قلبی گام برداشته اند ولی در عین حال با محرومیت ها و محدودیت هایی مواجه هستند که دولت نبود اعتبار کافی برای تخصیص به روستاها و جزایر آن را دلیل اصلی این وضعیت عنوان می کند اما مردمی که همایش های این چنینی با صرف هزینه های کلان و میلیاردی را می بینند دچار تناقض های جدی می شوند که چطور برای برگزاری این همایش های میلیاردی اعتبار در کشور وجود دارد اما 20 میلیون تومان اعتبار برای برقدار شدن روستایی در هرمزگان در اختیار نیست.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: این قبیل رفتارها نه تنها موجب از دست رفتن سرمایه های وسیع اجتماعی می شود بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مسئولان خواست تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با اجتناب از افتتاح پروژه های ناتمام همچون فاز دوم توسعه بندر شهید رجایی موجب خلق و دامن زندن بی اعتمادی در میان مردم نشوند و به بهانه برخی منافع شخصی و جریانی، منافع ملی کشورمان را در معرض آسیب قرار ندهند.

آشوری مهم ترین نیاز فعلی جزایر استان هرمزگان را توسعه همگام و پایدار آنها با سرزمین اصلی برشمرد و گفت: برخی از جزایر هرمزگان با وجود تلاش های وسیع صورت گرفته و خدمات ارزنده نظام اسلامی به آنها در همه 34 سال گذشته همچنان با مشکلاتی جدی مواجه هستند و برخی از آنها دو روز در هفته برق ندارند و در برخی دیگر حداقل های زندگی مردم نیز در آنها استقرار نیافته و این که بخواهیم با همایش های میلیاردی این وضعیت را بهبود بخشیم و امیدوار به توسعه آنها باشیم، این مسئله امکان پذیر نیست و راهبرد های جدی تری را می طلبد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح برخی مسائل در خصوص تشکیل استانی جدید در قالب این همایش ها و تلاش برای تئوریزه کردن این اقدام آن هم در آستانه انتخابات را نیز سخنانی عجولانه و غیرکارشناسی و در راستای برخی از وعده های سیاسی و خلاف اصول و چارچوب های در نظر گرفته شده بر پایه امنیت و منافع و مصالح ملی ارزیابی کرد و بیان داشت: هر گونه تصمیمی برای جزایر و آبادانی و توسعه آنها در قالب نقشه فعلی هرمزگان و بوشهر امکان پذیر است و کوبیدن بر طبل جدایی جزایر و یا بخشی از استان های جنوبی تنها بر هم زننده وحدت فعلی و عامل سرخوردگی نیروهای انسانی استان ها خواهد شد، بلکه کانون تحولات منطقه ای را آبستن سو استفاده برخی از بیگانگان خواهد کرد.

به گزارش مهر، همچنین منصور آرامی دیگر نماینده مردم بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس نیز هفته گذشته از هزینه های میلیاردی برای برگزاری همایش وحدت جوانان در استان هرمزگان انتقاد کرده بود.

سومین همایش وحدت و انسجام جوانان ایران اسلامی با حضور سه هزار نفر از جوانان ایرانی و با سخنرانی رئیس جمهور یکم اسفند در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس برگزار شد.