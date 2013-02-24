بزرگترین نعمت جمهوری اسلامی ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفايي عصر شنبه در گفتمان سیاسی كه با حضور دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی در محل سالن شهید کفایی برگزار شد اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم دو گونه کشور نظام سرمایه داری و سوسیالیستی بر دنیا حاکم شدند که هر دو مادی بودند.

فرماندار گناباد افزود: اين كشورها قدرت را به دست گرفتند و بر این مبنا ساختار حقوقی تعریف کردند که پنج کشور پیروز و قدرتمند یک امتیاز ویژه دارد.

صفایی گفت: در همین موقع انقلابی بنام قانون معنوی شکل گرفت كه براي انسان علاوه بر نیاز مادی نیاز معنوی را نيز تعريف مي كرد، لذا شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی مطرح شد.

وی تصريح كرد: امام راحل تئوری در آن زمان ارائه کردند که هر ملتی اراده کند با اتکاء به خدا بایستد هیچ قدرت مادی توان مقابله با آن را ندارد.

فرماندار گناباد افزود: مدتي بعد از ارائه اين تئوري، رژیم شاهنشاهی در مقابل مردم و ایمان راسخ آنها شکست خورد و انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) شکل گرفت که امروز این امانت ارزشمند و گرانقدر باید حفظ و به نسلهای آینده سپرده شود.