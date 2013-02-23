  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۳۵

اخبار لبنان/

نقض مجدد حریم هوایی لبنان از سوی صهیونیستها/ تاکید میقاتی بر همزیستی مسالمت آمیز میان لبنانی ها

نقض مجدد حریم هوایی لبنان از سوی صهیونیستها/ تاکید میقاتی بر همزیستی مسالمت آمیز میان لبنانی ها

ادامه نقض حریم هوایی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و تاکید نخست وزیر لبنان بر ضرورت توجه به اصل همزیستی مسالمت آمیز میان مردم این کشور از جمله خبرهای مربوط به لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، شاهدان عینی اعلام کردند: افراد مسلح ناشناس یک بمب دست ساز را در التبانه در طرابلس پرتاب کردند، اما این بمب منفجر نشد.

این شاهدان بیان کردند: این حادثه موجی از ترس و وحشت را میان ساکنان منطقه به دنبال داشت و نیروهای ارتش منطقه را به محاصره خود درآوردند.

از سوی دیگر اینکه ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از نقض حریم هوایی این کشور از سوی یک هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی در مناطق رمیش، ریاق و بعلبک خبر داد.

ارتش لبنان همچنین از نقض حریم هوایی لبنان از سوی شش فروند جنگنده رژیم صهیونیستی در منطقه ناقوره خبر داد.

از سوی دیگر حسان عبدالله عضو جمعیت علمای مسلمین لبنان گفت: مشکل برخی از مسلمانان این است که اولویتها را فراموش کرده اند و دشمن خیالی را که رژیم صهیونیستی و آمریکا به وجود آورده اند، هدف قرار داده اند در حالی که رژیم صهیونیستی، دشمن اصلی است.

خبر دیگر اینکه کارکنان بخش آموزشی در استان نبطیه، تظاهراتی در برابر مراکز دولتی در این استان برگزار کردند.

از سوی دیگر نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ضمن تاکید بر ضرورت وحدت ملی میان لبنانی ها، اصل همزیستی مسالمت آمیز میان آنها را مهم بر شمرد.

وی افزود: جنگ داخلی لبنان نتوانست اصل همزیستی مسالمت آمیز میان گروههای مختلف را از بین ببرد.

کد مطلب 2004605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها