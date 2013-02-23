نقض مجدد حریم هوایی لبنان از سوی صهیونیستها/ تاکید میقاتی بر همزیستی مسالمت آمیز میان لبنانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، شاهدان عینی اعلام کردند: افراد مسلح ناشناس یک بمب دست ساز را در التبانه در طرابلس پرتاب کردند، اما این بمب منفجر نشد.

این شاهدان بیان کردند: این حادثه موجی از ترس و وحشت را میان ساکنان منطقه به دنبال داشت و نیروهای ارتش منطقه را به محاصره خود درآوردند.

از سوی دیگر اینکه ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از نقض حریم هوایی این کشور از سوی یک هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی در مناطق رمیش، ریاق و بعلبک خبر داد.

ارتش لبنان همچنین از نقض حریم هوایی لبنان از سوی شش فروند جنگنده رژیم صهیونیستی در منطقه ناقوره خبر داد.

از سوی دیگر حسان عبدالله عضو جمعیت علمای مسلمین لبنان گفت: مشکل برخی از مسلمانان این است که اولویتها را فراموش کرده اند و دشمن خیالی را که رژیم صهیونیستی و آمریکا به وجود آورده اند، هدف قرار داده اند در حالی که رژیم صهیونیستی، دشمن اصلی است.

خبر دیگر اینکه کارکنان بخش آموزشی در استان نبطیه، تظاهراتی در برابر مراکز دولتی در این استان برگزار کردند.

از سوی دیگر نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ضمن تاکید بر ضرورت وحدت ملی میان لبنانی ها، اصل همزیستی مسالمت آمیز میان آنها را مهم بر شمرد.

وی افزود: جنگ داخلی لبنان نتوانست اصل همزیستی مسالمت آمیز میان گروههای مختلف را از بین ببرد.