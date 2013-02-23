50هزار حلقه لوح فشرده غیرمجاز در یاسوج و گچساران امحا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم که بعدازظهر شنبه در یاسوج برگزار شد، گفت: بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه بر اثر فعالیت های رسانه ای هدفمند دشمنان انقلاب اسلامی است.

سعید جابر انصاری ایجاد ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و هنری را در راستای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون این ستاد در 30 استان کشور راه اندازی شده است.

وی بر تدوین و تبیین مهندسی فرهنگی برای بی اثر کردن تهاجم فرهنگی تاکید کرد و گفت: مهندسی فرهنگی باید به عنوان یک امر زیربنایی و زیرساختی در نظام آموزشی کشور مطرح و جزئیات و مبانی این امر مهم به عنوان دانش پایه همراه با روش های نوین علمی برای نسل جوان تبیین شود.

وی همچنین خواستار تعامل و همکاری همه جانبه دستگاههای قضایی، فرهنگی و انتظامی در خصوص مقابله با جنگ نرم شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه وبویراحمد هم در این آیین گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 100هزار سی دی و دی وی دی غیرمجاز در سطح استان کشف و نابود شده است.

امین کمالوندی افزود: سال گذشته نیز افزون بر 400 هزار انواع محصولات فرهنگی غیرمجاز در سطح این استان کشف و امحا شد.



وی بیان کرد: در 9 ماهه امسال حدود 14 هزار و 123 حلقه سی دی غیرمجاز و مبتذل، 26 هزار و 947 دی وی دی مبتذل و مستهجن و 31 کیس غیرمجاز در سطح شهرهای مختلف استان کشف شد.

کمالوندی با اشاره به جنگ نرم وخزنده دشمن در زمینه فرهنگی گفت: هدف از این جنگ، تضعیف ایمان جوانان است که باید با تولید محصولات فرهنگی فاخر، اثرات توطئه آنها را از بین ببریم.

فرماندار بویراحمد هم در این مراسم گفت: کشف و امحاء این تعداد محصولات غیر فرهنگی جای نگرانی دارد زیرا نباید اصلا چنین محصولاتی در جامعه ما وجود داشته باشند.

محمد آلفونه افزود: باید با توسعه فعالیت های فرهنگی و ترویج و تبیین فرهنگ ایرانی با نفوذ فرهنگ غرب مقابله کرد.

وی نقش دستگاههای فرهنگی را در این خصوص مهم تر ارزیابی کرد و بیان داشت: ساماندهی امور فرهنگی در جامعه و بهبود وضعیت در این حوزه نیازمند تعامل و همکاری بین بخشی است.

آلفونه اظهار داشت: جایگزین کردن تولیدات فرهنگی مرتبط با مبانی اسلامی نقش موثری در کاهش گرایش به این تولیدات غیر فرهنگی دشمن خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین طی آیینی بعداز ظهر امروز شنبه، حدود 30هزار لوح فشرده مستهجن در شهرستان گچساران امحاء شد.