بازاراچه عید نوروز در اردبیل دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل عصر شنبه در حاشیه مراسم بازگشایی این بازارچه به خبرنگار مهر گفت: این بازارچه با هدف تامین مهمترین کالاهای اساسی مورد نیاز شب عید خانوارها دایر شده است.

صدیف بدری جمع آوری دست فروشان از سطح شهر اردبیل را از دیگر اهداف برپایی این بازارهای عرضه کالا عنوان کرد و تاکید کرد: به دلیل ازدحام خرید عید در اسفندماه تلاش می شود با ساماندهی دست فروشان ترافیک و سد معبر در مرکز استان کاهش یابد.

تصریح کرد: در راستای رفاه حال عموم مردم و تنظیم بازار شب عید علاوه بر برپایی نمایشگاههای عرضه مواد غذایی بازارچه شب عید نیز تدارک دیده شده است.

وی از جمله مهمترین کالاهای این بازارچه را میوه، آجیل و خشکبار، گوشت قرمز و سفید و برنج برشمرد و افزود: شهروندان می توانند در کمترین زمان با قیمت مناسب خرید شب عید خود را انجام دهند.

به گفته شهردار اردبیل قیمت بسیاری از کالاهای عرضه شده مطابق با نرخ مصوب دولتی است.

این بازارچه از پنجم اسفند سال جاری به مدت یک ماه دایر است.