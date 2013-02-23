به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام سيد محمد سعيدي در ديدار مدیر و مسئولان دانشكده صداي و سيماي استان قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، به تبيين اهميت رسانه و نقش آن در ترویج فرهنگ اسلامی پرداخت.
وي در ابتداي اين ديدار گفت: اصل پيامساني در جهان هستي و ارتباط خداوند با بندگانش به گونهاي خاص است، به طوري كه خداوند حاملان پيام را از ميان افراد خاص گزينش نموده و با رشد و اعطاي حكمت، آنها را به ميان مردم فرستاد.
توليت آستان مقدس قم اضافه كرد: پيامرسانان بايد ويژگيهاي خاصي داشته باشند تا بتوانند پيام را همانگونه كه هست، به مردم برسانند كه اين اصل بايد در فضاي رسانهاي امروز رعايت شود و از ورود افراد غريبه به معناي اعم، جلوگيري شود و ميدان دست خوديها باشد.
وي با اشاره به دعای حضرت موسی(ع) در پیشگاه خداوند، زمانی که برای رساندن پیام الهی به سوی فرعون مأمور شده بود، اشاره کرد و اظهار داشت: شرح صدر در پيام رساني، قابل فهم بودن پيام، تقويت نيروي انساني جهت پيام رساني و سخن نرم از ويژگي هاي يك پيام و پيام رسان در فضاي رسانه اي است كه برگرفته از آيات قرآن كريم است.
حجت الاسلام سعيدي اظهار داشت: دستگاه پيامرساني و فضاي رسانهاي امروز اين شرايط را بايد داشته باشد تا بتواند مخاطب خود را جذب كرده و تأثيرگذار باشد.
وي با اشاره به اسلامي بودن انقلاب گفت: انقلاب مردم ايران، اسلامي است و بايد اسلاميت از ظاهر و باطن رسانه نيز بروز پيدا نمايد و جذب افراد در فضاي رسانه بايد بر مبناي فرهنگ اسلامي باشد.
امام جمعه قم با ضروری دانستن ورود طلاب به عرصه رسانه و هنرتصريح كرد: بعد از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب قابل قبول نيست كه حوزویان در رسانه حضور نداشته باشند. بايد عرصه باز شود، چرا كه بعضي دستان ناپاك مي خواهند از طريق نفوذ به رسانه، به نظام اسلامی آسيب بزنند.
توليت آستان مقدس در ادامه با اشاره به مقوله فرهنگ و عدم اختصاص بودجه مناسب به اين امر يادآور شد: با توجه به اهمیت فعالیتهای فرهنگی، باید به بودجههاي فرهنگي اهميت داده شود و دولت بايد بودجههاي فرهنگي را افزايش دهد.
وي اضافه كرد: تمام هستي و هويت ما در فرهنگ ماست و بايد بودجه ها و هزينه هاي مناسب به اين امر اختصاص داده شود.
توليت آستان مقدس در پايان افزود: كار دانشكده صدا و سيماي استان قم در راستاي تربيت نيروهاي متخصص و متعهد يك كار حساب شده و آبرومندانه است که بايد تقويت شود.
ساخت 20 فیلم کوتاه درباره حضرت معصومه(س) در سال آینده
مدير كل روابط عمومي آستان مقدس قم نيز در اين ديدار به تعاملات و تفاهمنامههای منعقد شده میان آستان مقدس قم و دانشكده صدا سيمای استان قم اشاره كرد و افزود: تفاهمنامه همكاري ميان آستان مقدس قم و دانشكده صدا سيما مركز قم جهت توليد 20 فيلم كوتاه از سوي دانشكده و با نظارت آستان مقدس قم امضا شده است كه این فیلمها در دهه كرامت سال آينده براي اكران حاضر خواهد شد.
حجت الاسلام سيد محمد صادقی آرمان افزود: در راستاي تعميق همكاريها چند نفر از مديران و اعضاي دانشكده صدا و سيما به صورت خدام رسانهاي آستان مقدس جذب شدهاند كه همكاري اين تعداد با آستان خوب و مناسب بوده است.
وي اضافه كرد: آموزش تخصصي كاركنان رسانهاي آستان مقدس از سوي دانشكده صدا و سيما از ديگر همكاريهاي خوب آستان مقدس و دانشكده صدا و سيما ميباشد.
حجتالاسلام صادقي در پايان با اشاره به اهميت رسانه در فضاي حرم مطهر حضرت معصومه(س)، پيشنهاد اختصاص تدوين پايان نامه در این موضوع را به مدیران و مسئولان دانشكده صدا و سيمای قم ارائه و اظهار داشت: اختصاص تدوين پاياننامه با موضوع ظرفيتهاي رسانهاي آستان مقدس مي تواند فضاي بيشتري را براي همكاريهاي دو جانبه ايجاد نمايد.
استقبال طلاب و فضلاي حوزه علميه برای ورود به دانشكده صدا و سيما
مدير دانشكده صدا و سيماي استان قم نيز در این ديدار با اشاره به این که دانشكده صدا و سيماي مركز قم در سال 1377با هدف تربيت فضلاي حوزه علميه جهت ورود به شبكههاي مختلف صدا و سيما و خدمت در فضاي رسانهاي تاسيس شد، ادامه داد: اين دانشكده با رشته تهيه كنندگي فعاليت خود را آغاز نمود كه از سال 1388 نگاه جدي تري به اين مساله شد و رشته هاي جديدي نيز راهاندازی شد.
دكتر كمال اكبري افزود: فيلمنامه نويسي، ادبيات نمايشي، علوم ارتباطات اجتماعي در گرايش هاي فقه و رسانه، اخلاق و رسانه، حكمت و رسانه، تاريخ و رسانه از رشته هاي متنوع ايجاد شده در سال 1388 است كه صدا و سيماي استان قم با توجه به منويات رهبري در راستاي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد و حضور روحانيون در رسانه، اين مسئله را به جديت تمام انجام مي دهد.
وي با اشاره به استقبال طلاب و فضلاي حوزه علميه برای ورود به دانشكده اظهار داشت: طلاب و فضلاي حوزه علميه استقبال خوبي از اين دانشكده داشته اند و دانشآموختگا، جهت گسترش معارف اسلامي جذب شبكه هاي مختلف صدا و سيما مي شوند.
مدير دانشكده صدا و سيماي استان قم درباره فعال شدن رشتههای تخصصی در سطح کارشناسی ارشد در این دانشکده، گفت: در حال حاضر در مقطع كارشناسي ارشد اين دانشكد، حدود 80 طلبه آقا و 50 طلبه خواهر جذب اين دانشكده شده اند.
وی در پايان گفت: در حال حاضر دانشكده نشست هاي تخصصي در زمينه فقه و رسانه توسط اساتيد حوزه برگزار مي كند و در حال تاليف كتب با نگاه بومي و ديني به هنر مي باشد كه تا كنون هم چندين جلد کتاب در این عرصه به چاپ رسيده است.
خاطرنشان میشود در این دیدار، جمعی از معاونان و مدیران دانشکده صدا و سیما نیز نظرات خود را در راستای تقویت و تعامل هرچه بیشتر این دانشکده و آستان مقدس قم ارائه دادند.
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