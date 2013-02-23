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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

جعفری عنوان کرد:

تولید روزانه 130 تن زباله در گنبدکاووس

تولید روزانه 130 تن زباله در گنبدکاووس

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري گنبد کاووس گفت: روزانه بيش از 130 تن زباله و انواع ‏پسماندهاي صنعتي کارخانه هاي لبني، واحدهاي مرغداري و فضولات حيواني در ‏روستاهاي اقماري شهرستان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد جعفری عصر شنبه در جلسه مديريت ‏پسماند شهرستان گفت: براي تامين سلامت جامعه مديريت پسماند اولين اولويت است.‏

وی اظهار داشت: بايد تهديد زباله هاي شهرستان را به فرصت تبديل کرد و با استفاده از طرحهاي بازيافت ‏زباله در راستاي در آمد زدايي و پاکسازي شهرستان از انواع زباله تلاش کرد و در اين راستا ‏پذيراي نظرات کارشناسي اعضاي مديريت پسماند هستيم.‏
 
جعفری با اشاره به اجراي طرح بازيافت شهرداري در تفکيک زباله ها از مقصد اظهار داشت: در ‏راستاي جمع آوري فضولات حيواني به عنوان يک کود پاک همه بايد اقدامات لازم ‏صورت بگيرد.
 
وي تصريح کرد: توليدات کارخانه توليدي که فضولات طيور را تبديل به ‏کود مي کند و در باغات پسته و ساير محصولات کشاورزي استفاده مي شود از جمله ‏اقدامات در راستاي مديريت پسماند است.‏
کد مطلب 2004618

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