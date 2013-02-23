تولید روزانه 130 تن زباله در گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد جعفری عصر شنبه در جلسه مديريت پسماند شهرستان گفت: براي تامين سلامت جامعه مديريت پسماند اولين اولويت است.
وی اظهار داشت: بايد تهديد زباله هاي شهرستان را به فرصت تبديل کرد و با استفاده از طرحهاي بازيافت زباله در راستاي در آمد زدايي و پاکسازي شهرستان از انواع زباله تلاش کرد و در اين راستا پذيراي نظرات کارشناسي اعضاي مديريت پسماند هستيم.
جعفری با اشاره به اجراي طرح بازيافت شهرداري در تفکيک زباله ها از مقصد اظهار داشت: در راستاي جمع آوري فضولات حيواني به عنوان يک کود پاک همه بايد اقدامات لازم صورت بگيرد.
وي تصريح کرد: توليدات کارخانه توليدي که فضولات طيور را تبديل به کود مي کند و در باغات پسته و ساير محصولات کشاورزي استفاده مي شود از جمله اقدامات در راستاي مديريت پسماند است.
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