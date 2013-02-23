فرصت یک روزه استاندار مرکزی برای تعیین قیمت مرغ/ اتحادیه مرغداران حواسش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد توسعه و تجهیز بخش کشاورزی استان مرکزی گفت: مرغ گرم باید با قیمت مناسب تر از آنچه امروز در بازار عرضه می شود به دست مصرف کنندگان برسد.

وی ادامه داد: با تصویب ستاد توسعه و تجهیز بخش کشاورزی استان مرکزی مرغ منجمد به قیمت چهار هزار و 700 تومان در استان مرکزی عرضه می شود و برای جلوگیری از عرضه گران قیمت مرغ گرم باید قیمت کارشناسی تمام شده مرغ تعیین و به مردم اعلام شود.

استاندار مرکزی با اشاره به تسهیلات دولتی ارائه شده در بخش تولید مرغ گرم افزود: مرغی که با دان دولتی و تسهیلات ارزان قیمت بانکی در مرغداریها پرورش می یابد چرا باید با قیمت گزاف در شهرها عرضه شود.

قیمت تمام شده مرغ در مرغداریها 3 هزار و 500 تومان بیشتر نیست

شعبانی فرد با بیان این که طبق کارشناسی صورت گرفته قیمت تمام شده مرغ تولیدی در مرغداریها سه هزار و 500 تومان بیشتر نیست گفت: افزایش هزار و 100 تومانی قیمت مرغ بعد از خروج از کشتارگاه در کنار 300 تومان سودی که باید برای فروشندگان احتساب کرد قیمت نهایی مرغ گرم را به کمتر از پنج هزار تومان می رساند.

وی ادامه داد: این در حالیست که قیمت کارشناسی اعلام شده از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت بیش از این هست.

استاندار مرکزی قیمت تمام شده مرغ گرم در مرغداریها را طبق اعلام نظر کارشناسی جهاد کشاورزی 3هزار و 900 تومان اعلام کرد و افزود: حتی در صورت صحیح بودن این قیمت که نیست با احتساب قیمت 1100 تومانی تمام شده در کشتارگاه ها و سود مرغ فروشان باید قیمت مرغ عرضه شده در بازار 5 هزار و 300 تومان باشد که این قیمت هم با قیمت فعلی مرغ در بازار فاصله زیادی دارد.

شعبانی فرد با بیان این که مهلت دیگری به کارشناسان جهاد، سازمان صنعت و تجارت و استانداری می دهم برای تعیین قیمت مرغ گرم گفت: این قیمت باید فردا ظهر به بازار اعلام شود.

مرغداران حواسشان باشد به خوبی راه مقابله با گرانفروشی را می دانیم

وی خطاب به مرغداران گفت: مرغداران حواسشان باشد به خوبی راه مقابله با گرانفروشی را می دانیم و اگر اراده کنیم می توانیم کاری کنیم که ضررش متوجه تولید کنندگان خواهد شد.

وی ادامه داد: حمایت از بخش تولید اولویت کاری ماست و دوست نداریم با ابراز خشونت ضرری متوجه تولید کنندگان مرغ شود.

مردم حجت را بر ما تمام کردند

استاندار استان مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت تنظیم بازار در آستانه فرا رسیدن سال نو گفت: مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن حجت را بر مسئولین تمام کردند و انصاف نیست حالا که نوبت ماست خود را بی توجه به مشکلات مردم نشان دهیم.

شعبانی فرد افزود: در شرایطی که دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا با تحمیل فشارهای اقتصادی مردم را از نظام جدا کنند وظیفه ماست تا با هوشیاری و دقت نظر مانع از این مهم شویم.