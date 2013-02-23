  1. استانها
  2. کرمان
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۴۸

دایی:

شکست مقابل مس کرمان غیرقابل باور است/بازیکنان راه آهن موقعیت های گل زنی را از دست دادند

شکست مقابل مس کرمان غیرقابل باور است/بازیکنان راه آهن موقعیت های گل زنی را از دست دادند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی راه آهن شکست چهار بر صفر تیمش مقابل مس کرمان را غیرقابل باور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی شنبه شب در نشست پس از بازی دو تیم مس کرمان و راه آهن ابراز داشت: بازیکنان راه اهن در نیمه دوم بسیار قوی تر از نیمه اول کار کردند اما متاسفانه موفق نشدند از موقعیت هایی که داشتند به خوبی استفاده کنند.

دایی ادامه داد: شکست آن هم با چنین نتیجه ای غیر قابل تصور بود و بازیکنان تیم حریف بسیار بهتر از ما در میدان حاضر شدند و توانستند از موقعیت های خود به خوبی استفاده کنند.

سرمربی راه آهن تصریح کرد: ما تمرینات خوبی انجام داده و از آمادگی کافی برخوردار بودیم اما عدم حضور چهار مهاجم تخصصی راه آهن در این نتیجه بی تاثیر نبود.

دایی تصریح کرد: مس کرمان در نیمه دوم سه موقعیت گلزنی داشت که توانست با اقدام به موقع بازیکنانش این موقعیت ها را به گل تبدیل کرده و تیم ما را مغلوب کند.

وی با اشاره به شش موقعیت گلزنی تیم راه آهن در نیمه دوم این دیدار ادامه داد: ما برای کسب سه متیاز و با انگیزه بالا به میدان آمده بودیم که متاسفانه در این امر موفق نشدیم.

سرمربی راه آهن یادآور شد: مس کرمان تیم خوبی است و در بازی های اخیر خود منجمله دیار با راه اهن موفق به کسب نتایج خوبی شده است.

دیدار دو تیم مس کرمان و راه آهن با نتیجه چهار بر صفر به سود تیم مس کرمان پایان یافت.

کد مطلب 2004627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها