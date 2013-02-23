شکست مقابل مس کرمان غیرقابل باور است/بازیکنان راه آهن موقعیت های گل زنی را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی شنبه شب در نشست پس از بازی دو تیم مس کرمان و راه آهن ابراز داشت: بازیکنان راه اهن در نیمه دوم بسیار قوی تر از نیمه اول کار کردند اما متاسفانه موفق نشدند از موقعیت هایی که داشتند به خوبی استفاده کنند.

دایی ادامه داد: شکست آن هم با چنین نتیجه ای غیر قابل تصور بود و بازیکنان تیم حریف بسیار بهتر از ما در میدان حاضر شدند و توانستند از موقعیت های خود به خوبی استفاده کنند.

سرمربی راه آهن تصریح کرد: ما تمرینات خوبی انجام داده و از آمادگی کافی برخوردار بودیم اما عدم حضور چهار مهاجم تخصصی راه آهن در این نتیجه بی تاثیر نبود.

دایی تصریح کرد: مس کرمان در نیمه دوم سه موقعیت گلزنی داشت که توانست با اقدام به موقع بازیکنانش این موقعیت ها را به گل تبدیل کرده و تیم ما را مغلوب کند.

وی با اشاره به شش موقعیت گلزنی تیم راه آهن در نیمه دوم این دیدار ادامه داد: ما برای کسب سه متیاز و با انگیزه بالا به میدان آمده بودیم که متاسفانه در این امر موفق نشدیم.

سرمربی راه آهن یادآور شد: مس کرمان تیم خوبی است و در بازی های اخیر خود منجمله دیار با راه اهن موفق به کسب نتایج خوبی شده است.

دیدار دو تیم مس کرمان و راه آهن با نتیجه چهار بر صفر به سود تیم مس کرمان پایان یافت.