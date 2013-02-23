عرضه مستقيم كالا ويژه مسافران نوروزي در پايتخت انرژي ايران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعدازظهر شنبه در نشست ستاد تسهیلات نوروزی عسلویه اظهار داشت: تامین کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه در روزهای منتهی به پایان سال و در ایام نوروز یکی از مهمترین برنامههای ما است که تلاش لازم برای این مهم صورت گرفته است.
وی با اشاره به عرضه مستقيم كالا ويژه مسافران نوروزي پايتخت انرژي ايران، ادامه داد: با هماهنگيهاي صورت گرفته و اعلام آمادگي افراد مشخص شده، بازارچه عرضه مستقيم كالا در شهرهای عسلويه و نخل تقي راهاندازي ميشود.
بخشدار ویژه عسلویه اضافه كرد: با توجه به موقعيت خاص منطقه همچنين احتمال افزايش ميهمانان نوروزي در اين فصل نسبت به سالهاي گذشته، اجراي تمهيداتي براي پذيرايي از ميهمانان و همچنين فراهم كردن زمينه مناسب براي خريد كالا از برنامههاي اين ستاد خواهد بود.
وي تاکید کرد: در اين برنامه جمعيت هلال احمر، راه و ترابري و شهرداريها همراه با كميتههاي دهياريها تلاش خواهند داشت تا سفر خاطره انگيزي را براي مسافران كه قصد سفر به اين بخش از جنوب كشور و سواحل زيباي خليج فارس را دارند، فراهم کنند.
نادری با اشاره به ضرورت زيبا سازي شهرها و روستاها، بيان داشت: شهرداريها و دهياريها ميبايست در آراستگي فضاي شهري و روستايي و پاكيزگي اماكن تفريحي فعاليت داشته باشند و همچنين سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيز در خصوص ساماندهي تاكسيراني و اتوبوسراني بايد اقدامات لازم را انجام دهد.
وی از سازمانهاي دولتي نيز خواست تا با تهيه بروشورها و پوسترهاي تبليغات مسافران راهنمايي کنند.
شهر عسلويه در مجاورت پروژههاي گازي پارس جنوبي است و از جاذبههاي توريستي آن خليج زيباي نايبند و جنگلهاي حرا است كه در آب دريا رشد ميكنند.
بندر تاريخي سيراف نيز در 30 كيلومتري آن قرار دارد.
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