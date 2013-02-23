  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۳۴

آخرین تصمیمات هیئت واگذاری اعلام شد

آخرین تصمیمات هیئت واگذاری اعلام شد

قیمت پایه و شرایط واگذاری 7 شرکت دولتی در جلسه امروز شنبه هیئت واگذاری نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز شنبه هیئت واگذاری که با حضور اعضاء در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد با قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی خیام از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده به صورت نقد، 49.90 درصد سهام شرکت مهندسین مشاور نیرو از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ساتکاب از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 96.50 درصد سهام شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.

همچنین در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت ماشین سازی تبریز از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک صادرات به صورت نقد و اقساط، 19.87 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک صادرات به صورت نقد و اقساط و 39.93 درصد سهام شرکت ساختمانی عمران تکلار از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید.

تغییر روش واگذاری 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران از مزایده به مذاکره با همان قیمت قبلی از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت واگذاری بود.

کد مطلب 2004631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها