به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی گسترده در یک واحد تولیدی سلفچگان مهار شد/ کارخانه دستمال کاغذی در شهرک شکوهیه قم طعمه حریق شد/ یک کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه طعمه حریق شد/ آتش سوزی در کارخانه فرش و گلیم در شهرک صنعتی شکوهیه قم/ این‌ها همه بخشی از تیتر خبرگزاری و روزنامه‌های استانی قم در خصوص وقوع حادثه آتش سوزي در اين منطقه است.

ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی تجهیزات کافی ندارد/ آتش نشانان تخصص لازم در خاموش کردن حریق را ندارند/ ایستگاه قابلیت امداد رسانی در هنگام بروز حادثه را ندارد/ باید از آتش نشانی شهر قم برای خاموش کردن آتش کمک بگیریم/ این مطالب نیز بخشی از گفته‌های مدیران کارخانه‌های واقع در شهرکهای صنعتی قم است که سرمایه خود را در این شهرک‌ها مستقر کرده‌اند و توجه به ایمنی و حفاظت از سرمایه یکی از دلایل استقرار آنان در این شهرک‌ها بوده است.

اما متاسفانه در حال حاضر با توجه به نوع تولیداتی که در شهرک‌های قم بخصوص شهرک شکوهیه و سلفچگان صورت می‌گیرد و قابلیت اشتعال مواد تولیدی در این دو شهرک، عدم تجهیز ایستگاه آتش نشانی و ناکافی بودن تعداد آنان یکی از دغدغه‌های کارخانه داران و مدیران واحدهای صنعتی واقع در این شهرک‌ها است.

مدیر یکی از کارخانه‌های واقع در شهرک شکوهیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این شهرک به علت نوع تولیدات نیاز فراوانی به یک ایستگاه آتش نشانی مجهز دارد، به عدم تجهیزات کافی در ایستگاه واقع در این شهرک اشاره کرد.

شهرک شکوهیه در کیلومتر 12 جاده قدیم قم - تهران به مساحت 959 هکتار واقع شده است و فاصله آن تا مرکز شهر قم 20 کیلومتر است.

مدیر این کارخانه که خواست نامش در این گزارش ذكر نشود با اشاره به برخی از آتش سوزی‌های کارخانجات این شهرک، به کمک گرفتن آتش نشان‌های شهرک شکوهیه از شهر قم به دلیل نداشتن امکانات در مواقع آتش سوزی خبر داد.

وی بر توجه بیشتر مسئولان بر تجهیز و توسعه آتش ‌نشانی این شهرک تأکید كرد و گفت: باید شرایط به گونه‌ای باشد که در هنگام وقوع حادثه، آتش نشانان بتوانند اقدامات لازم را به موقع انجام دهند.

گلايه از عدم تخصص و مهارت آتش نشانان

مدیر یکی دیگر از مدیران کارخانجات این شهرک که حادثه آتش سوزی در انبار تولیدات خود را تجریه کرده است گرچه از به موقع رسیدن آتش نشانان به محل آتش سوزی رضایت دارد ولی در عین حال از عدم تخصص و مهارت آتش نشانان این شهرک گله‌مند است.

وی با اشاره به آتش سوزی در انبار کارخانه به نحوه خاموش کردن آتش اشاره و عنوان کرد: نحوه خاموش کردن آتش توسط آتش نشانان حاکی از عدم مهارت و تخصص آنان بود و چنانچه من و کارگران نیز در خاموش کردن حریق همکاری نداشتیم شاید لطمات بیشتری به کارخانه وارد می‌شد.

كمبود امكانات در شهرك محمودآباد

همچنین مدیر کارخانه تولید کننده آهک صنعتی که در شهرک محمود آباد مستقر است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، علاوه بر عدم تجهیز ایستگاه آتش نشانی در این شهرک به نبود دیگر امکانات شهرک محمودآباد، مانند درمانگاه، بانک و مخابرات اشاره دارد.

شهرک محمود آباد قم به متراژ نزدیک به 700 هکتار در 31 کیلومتری استان قم واقع شده است.

ابوالفضل آزاد گرچه وجود ایستگاه آتش نشانی را در این شهرک از جمله مواردی می‌داند که باید به آن توجه شود، به نوع تولیدات این شهرک که اغلب گچ، آهک و کانی‌های غیر فلزی است اشاره و با بیان اینکه این نوع تولیدات قابل اشتعال در سطح وسیع نیستند تجهیز ایستگاه آتش نشانی را از مواردی نام برد که می‌توان در اولویت‌های بعدی برای این شهرک قرار گیرد.

حمید رضا دخانچی نیز از دیگر کارخانه دارانی است که واحد صنعتی وی در شهرک محمود آباد مستقر است گفتگو با وی نیز حاکی از این است که این کارخانه دار هم مانند دیگرهمکاران خود از عدم وجود سایر امکانات مانند درمانگاه، نانوایی، غذاخوری و حتی وسایل نقلیه برای رفت و آمد از قم به شهرک و بالعکس، گله‌مند است.

وی نیز با توجه تولیدات واحد صنعتی خود که آجر ماشینی است، دغدغه ایستگاه آتش نشانی را برخلاف واحدهای صنعتی که در شهرک شکوهیه هستند را نداشته و خواستار توجه مسئولان برای احداث سایر زیربنا‌ها در این شهرک است.

گله مندی‌های مدیران واحد‌های صنعتی شهرک محمودآباد از نوع دیگری است که شاید می‌طلبد طی گزارشی مفصل به آن پرداخته شود تا مسئولان با توجه به شرایط و اولویت‌های هر شهرک اقدام به ساخت وساز در شهرک‌ها داشته باشند.

كمك از آتش نشانی قم هنگام حادثه در شهرك سلفچگان

در ادامه یکی از کارخانه داران شهرک سلفچگان که وی نیز حادثه آتش سوزی در واحد تولیدی خود را تجریه کرده است به عدم قابلیت ایستگاه آتش نشانی این شهرک اشاره دارد.

شهرک سلفچگان در 43 کیلومتری شهر قم واقع شده است.

وی به عدم مهارت و همچنین کمبود تجهیزات ایستگاه آتش نشانی واقع در این شهرک اشاره و عنوان کرد که در هنگام بروز حادثه برای وی مجبور شده است تا از آتش نشانی شهر قم برای اطفای حریق کمک بگیرد که با توجه به فاصله این شهرک تا شهر قم که 40 کیلومتر است مدت زمان طولانی تا رسیدن ماشین‌های آتش نشانی، زمان از دست رفته است.

این کارخانه دار که خود شاهد آتش سوزی در یکی دیگر از واحدهای صنعتی این شهرک بوده است، به نابودی کامل کارخانه مورد نظر اشاره و عنوان کرد: به دلیل مشکلاتی که در ایستگاه وجود داشت و عدم تجهیزات لازم کارخانه کاملا نابود شد و هنوز آثار آن در شهرک باقی است.

ایستگاه آتش نشاني شهرک شکوهیه فاقد خودروی نجات است

گفته‌های کارخانه داران در حالی است که مسئول آتش نشانی شهرک‌های صنعتی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، به وجود تنها یک ایستگاه آتش نشانی در شهرک شکوهیه اشاره دارد.

حسین قرنلی با اشاره به وسعت شهرک شکوهیه و واحدهای صنعتی آن، وجود سه ایستگاه آتش نشانی را برای این منطقه ضروی عنوان و با بیان اینکه ایستگاه شهرک شکوهیه فاقد خودروی نجات است عنوان کرد: در هنگام بروز حادثه در کارخانجات این شهرک امکان نجات افراد وجود ندارد وباید به روش‌های سنتی برای نجات اکتفا کرد.

وي همچنین در توضیحاتی پیرامون ایستگاه آتش نشانی واقع در شهرک محمود آباد، به نوع تولیدات کارخانجات این شهرک اشاره و وجود یک ایستگاه آتش نشانی را برای این شهرک کافی دانست اما در عین حال تاکید کرد که ایستگاه این شهرک نیز باید مجهز‌تر از آنچه که اکنون وجود دارد باشد.

مسئول آتش نشانی شهرک‌های صنعتی قم همچنین به ایستگاه آتش نشانی شهرک سلفچگان اشاره و عدم وجود خودروی پشتیبان را از نکاتی عنوان کرد که از مشکلات ایستگاه این شهرک است.

وي در ادامه در باره میزان مهارت و تخصص آتش نشانان فعال در شهرک شکوهیه، از میزان مهارت و تخصص آنان دفاع کرده و با اشاره به تجربیات، تحصیلات و تخصص خود که در کشور انگلستان به دست آورده به مطالعات لازم برای فازبندی میزان خطر در شهرک شکوهیه اشاره دارد.

قرنلي با بیان اینکه طی مطالعات صورت گرفته شهرک به سه بخش کم خطر، میان خطر و پرخطر تقسیم شده است به بازدید از کارخانه‌ها و ارسال اخطار کتبی به آنان برای نصب تجهیزات لازم برای جلوگیری از آتش سوزی و همچنین نصب دستگاه‌هایی که در هنگام بروز حادثه بتواند کمک رسان باشد اشاره کرده و سهم کارخانه‌ها و ایمن سازی واحدهای صنعتی را در جلوگیری از بروز خطر پررنگ می‌داند.

وی همچنین از انتخاب برخی از افراد و ارائه آموزش‌های لازم اطفاء حریق به آنان برای هر خط تولید در واحدهای صنعتی شهرک‌ها اشاره و عنوان کرد: ارائه آموزش به افراد کاملا رایگان صورت می‌گیرد.

مطالب ارائه شده از سوی کارخانه داران حاکی از این نکته است که ایستگاه‌های آتش نشانی که در شهرک‌های صنعتی قم فعالیت می‌کنند نتوانسته اند توقع آنان را در هنگام بروز حادثه برآورده کند و با توجه به اینکه آتش از جمله حوادثی است که به راحتی می‌تواند سرمایه یک عمر را در شاید تنها چند ساعت از بین ببرد به نظر می‌رسد دغدغه کارخانه داران و صاحبان صنایع که با حضور در شهرک‌های صنعتی در حال فعالیت هستند به‌جا باشد که می‌طلبد مسئولان به گفته‌ها و خواسته‌های آنان توجه بیشتری داشته و با اولویت بندی نیاز این شهرک‌ها به خواسته تولید کنندگان توجه داشته باشند.

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سیده مرضیه میرقادری