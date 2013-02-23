موج بارش ها از امشب اردبیل را فرا می گیرد/ کاهش 10 درجه ای دمای هوا

رسول همتی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بررسی نقشه­های پیشیابی هواشناسی بیانگر آن است یک سامانه­ی ناپایدار از عصر امروز شنبه استان اردبيل را تحت تاثير خود قـــرار خواهد داد.

وی افزود: براین اساس پیش­بینی می­کنیم از امشب بارش باران در بیشتر مناطق استان آغاز شود که این بارشها در اواخر شب و با کاهش دما به تدریج به برف تبدیل خواهد شد.

به گفته سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان بارش برف و باران تا بعد از ظهر یکشنبه به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بارشهای این چند روز مطلوب خواهد بود، تاکید کرد: نكته­ا­ی كه باید به آن اشاره کرد هوای سرد همراه با این سامانه می ­باشد که موجب خواهد شد دمای هوای استان پس از افزایش طی روزهای گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

همتی ادامه داد: بنابراین انتظار داریم از فردا تا روز دوشنبه دمای هوا در سطح این استان بویژه در بخش مرکزی و مناطق کوهستانی بین 5 تا 10 درجه سلسیوس کاهش یابد.

وی عنوان کرد: همچنین در مناطق کوهستانی استان به سبب بارش برف اختلال در تــردد جاده ای و محورهای مواصلاتی دور از انتظار نخواهد بود.

سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان متذکر شد: با گذر کامل این سامانه از روز سه شنبه تا آخر هفته جوی آرام در سطح منطقه حاکم خواهد شد.