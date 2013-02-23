موج بارش ها از امشب اردبیل را فرا می گیرد/ کاهش 10 درجه ای دمای هوا

رسول همتی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی بیانگر آن است یک سامانهی ناپایدار از عصر امروز شنبه استان اردبيل را تحت تاثير خود قـــرار خواهد داد.
وی افزود: براین اساس پیشبینی میکنیم از امشب بارش باران در بیشتر مناطق استان آغاز شود که این بارشها در اواخر شب و با کاهش دما به تدریج به برف تبدیل خواهد شد.
به گفته سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان بارش برف و باران تا بعد از ظهر یکشنبه به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بارشهای این چند روز مطلوب خواهد بود، تاکید کرد: نكتهای كه باید به آن اشاره کرد هوای سرد همراه با این سامانه می باشد که موجب خواهد شد دمای هوای استان پس از افزایش طی روزهای گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
همتی ادامه داد: بنابراین انتظار داریم از فردا تا روز دوشنبه دمای هوا در سطح این استان بویژه در بخش مرکزی و مناطق کوهستانی بین 5 تا 10 درجه سلسیوس کاهش یابد.
وی عنوان کرد: همچنین در مناطق کوهستانی استان به سبب بارش برف اختلال در تــردد جاده ای و محورهای مواصلاتی دور از انتظار نخواهد بود.
سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان متذکر شد: با گذر کامل این سامانه از روز سه شنبه تا آخر هفته جوی آرام در سطح منطقه حاکم خواهد شد.
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