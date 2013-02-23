سهمیه آسیا را دوباره نصیب مس کرمان می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، لوکابوناچیچ شنبه شب در نشست پس از بازی دو تیم مس کرمان و راه آهن گفت: از عملکرد بازیکنانم رضایت کامل را دارم و مس به سوی موفقیت های بیشتر پیش می رود.

وی تصریح کرد: کسب این نتیجه پرگل بسیار ارزشمند است و با برنامه ریزی و تمرینات بیشتر می توانیم تیم را سوی رده های بالاتر جدول سوق دهیم.

بوناچیچ با اشاره به اینکه تیم راه آهن یکی از بهترین تیم های لیگ است، گفت: بازیکنان مس از تمامی موقعیت های خود به خوبی استفاده کرده و موفق شدند حریف را با نتیجه چهار بر صفر شکست دهند.

وی ادامه داد: باعث خوشحالی است که پس از بازگشت چهار ساله ام به تیم مس کرمان توانستم این تیم را یاری دهم که بتواند به روزهای موفقیت خود بازگردد.

بوناچیچ یادآور شد: هرچه بیشتر بازیکنان تیم مس کرمان کار می کنم به توانایی ها و نقاط قوت آنها بیشتر پی می برم و در صورتیکه به مدت یک یا دو سال در تیم باشم می توانم قول دهم که مس کرمان بار دیگر سهمیه آسیا را کسب کند.

وی با اشاره به روحیه خوب نارنجی پوشان کرمان تصریح کرد: مس کرمان در بازی ها آینده خود نیز با قدرت در زمین ظاهر شده مو حریفان را پشت سر خواهد گذاشت.

دیدار دو تیم مس کرمان و راه آهن با نتیجه چهار بر صفر به سود تیم مس کرمان پایان یافت.