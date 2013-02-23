بررسی تاثیر معماری ناشی از صنعت نفت در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم مظهری ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: سه محور معماری تاریخی، معماری معاصر و معماری بازسازی در استان خوزستان نیاز به بررسی دارند.



وی با بیان اینکه در بخش معماری معاصر، مسائلی که صنعت نفت به ارمغان آورده باید بررسی شوند، گفت: کارهای فرهنگی در دراز مدت نتیجه می دهند.



مظهری با اشاره به برگزاری کارگاه خوزستان، صنعت نفت و فرهنگ سکونت تصریح کرد: به دلیل گسترش صنعت نفت این کارگاه در پهنه وسیعی شکل گرفته و اهداف متعددی را دنبال می کند.



وی گفت: فهم بهتر و عمیقتر از وجوه معماری و شهرسازی، مستندسازی ، تبادل اطلاعات و آگاهی ههای مربوط به معماری و شهرسازی بین متخصصان، زمینه سازی برای برگزاری رویدادهای مشابه، زمینه سازی برای ورود دانشگاهها و موسسات پژوهشی و ترویج و نشر اطلاعات و آگاهی های مربوط به معماری و شهرسازی از جمله اهداف برگزاری این کارگاه است.



عضوهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه برگزاری کارگاه نخستین گام است، افزود: در گامهای بعدی برگزاری همایش و کنفرانس های بین المللی پیگیری می شود.



وی تصریح کرد: هدف ما صرفا خوزستان و یا فرد و جریان خاصی نیست بلکه ساماندهی معماری سرزمین ایران دنبال می شود.







