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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

مظهری تاکید کرد:

بررسی تاثیر معماری ناشی از صنعت نفت در خوزستان

بررسی تاثیر معماری ناشی از صنعت نفت در خوزستان

اهواز- خبرگزاری مهر: عضو هیات علمی کارگاه خوزستان، صنعت نفت و فرهنگ سکونت اظهار کرد: نوع معماری ناشی از حضور صنعت نفت در استان خوزستان و تمام کشور باید بررسی و در گام بعدی کنفرانس علمی بین المللی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم مظهری ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: سه محور معماری تاریخی، معماری معاصر و معماری بازسازی در استان خوزستان نیاز به بررسی دارند.

وی با بیان اینکه در بخش معماری معاصر، مسائلی که صنعت نفت به ارمغان آورده باید بررسی شوند، گفت: کارهای فرهنگی در دراز مدت نتیجه می دهند.

مظهری با اشاره به برگزاری کارگاه خوزستان، صنعت نفت و فرهنگ سکونت تصریح کرد: به دلیل گسترش صنعت نفت این کارگاه در پهنه وسیعی شکل گرفته و اهداف متعددی را دنبال می کند.

وی گفت: فهم بهتر و عمیقتر از وجوه معماری و شهرسازی، مستندسازی ، تبادل اطلاعات و آگاهی ههای مربوط به معماری و شهرسازی بین متخصصان، زمینه سازی برای برگزاری رویدادهای مشابه، زمینه سازی برای ورود دانشگاهها و موسسات پژوهشی و ترویج و نشر اطلاعات و آگاهی های مربوط به معماری و شهرسازی از جمله اهداف برگزاری این کارگاه است.

عضوهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه برگزاری کارگاه نخستین گام است، افزود: در گامهای بعدی برگزاری همایش و کنفرانس های بین المللی پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: هدف ما صرفا خوزستان و یا فرد و  جریان خاصی نیست بلکه ساماندهی معماری سرزمین ایران دنبال می شود.



 

کد مطلب 2004645

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