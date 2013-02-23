به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نتایج نظرسنجی که روزنامه AS برای خوانندگان خود در نظر گرفته 73 درصد هواداران رئال می‌خواهند سرمربی فعلی سوانزی سیتی هدایت تیمشان را برای فصل بعد به عهده بگیرد. رافا بنیتز 18 درصد و کارلو آنچلوتی 9 درصد آراء این نظرسنجی را به خود اختصاص دادند.

این در حالی است که لادروپ که تیمش را یکشنبه شب در فینال جام اتحادیه مقابل بردفورد هدایت می‌کند، اعلام کرده نمی‌خواهد فعلا در مورد آینده‌اش حرفی بزند.

لادروپ در کنفرانسی خبری گفت: فعلا زمان صحبت کردن در مورد آینده من نیست. ما فقط یک روز تا مهمترین بازی تاریخ باشگاه سوانزی فاصله داریم، پس صحبت در مورد هر چیز دیگری ظلم به باشگاه است. باید تمام تمرکز خود را معطوف این بازی کنیم و بقه چیزها در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

مایکل لادروپ بین سال‌های 1994 تا 1996 به عنوان بازیکن در رئال مادرید عضویت داشت.