شرایط برای حضور تیم فوتبال اردبیل در لیگ برتر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر عصر شنبه در نشست با رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل اضافه کرد: با توجه به وجود پتاسیل لازم، با حمایت ویژه همه مسئولان و دست اندرکاران و با برنامه ریزی مناسب می توان شاهد حضور یک تیم فوتبال از استان در لیگ برتر شد.



وی توجه به نونهالان و نوجوانان و سنین پایه را از مهمترین عوامل موفقیت در فوتبال برشمرد و در راستا به تاکید بر توسعه مدارس فوتبال در استان، مدرسه فوتبال علی دایی را جزو مدارس برتر فوتبال کشور دانست.

فرماندار اردبیل افزود: این مدرسه در شاخص های شناسایی پدیده های فوتبال نوجوانان و آموزش نوین فوتبال از طرف فدراسیون فوتبال کشور رتبه های برتر را به خود اختصاص داده است.



دبیر بااشاره به وجود استعدادهای ناب ورزشی در اردبیل ادامه داد: باید جهت معرفی و شناسایی این استعدادها از این مدارس فوتبال و امکانات به نحو شایسته استفاده کرد.



وی نمونه ای از استعداد های نوجوانان استان اردبیل را دعوت از سه فوتبالیست نوجوانان به اردوی تیم ملی نوجوانان کشور عنوان کرد.

دبیر عنوان کرد: البته می توان استعدادهای دیگری را نیز در نقاط مختلف روستاها و شهرها در این زمینه های مختلف ورزشی و فوتبالی شناسایی و به جامعه فوتبال معرفی کرد.