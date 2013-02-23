به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی عصر شنبه در جمع مسئولان و مربیان خانههای قرآنی بخش بردخون اظهار داشت: تا سال 1389هیچگونه مجموعه قرآنی در بخش بردخون وجود نداشت اما در سال 90و91با تلاشهای مسئولان تبلیغات اسلامی استان و شهرستان مجوز رسمی12خانه قرآنی صادر شده است.
وی افزود: خانههای قرآنی در شهر و روستاها با هماهنگی دارالقرآن و اتحادیه قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی به امر تدریس سطوح مختلف قرآن و مهارت آموزی آن اشتغال دارند و با استفاده ازشیوه های نوین یاددهی و بهرهگیری از اساتید قرآنی در این زمینه تلاش میکنند که تا به حال موفقیتهای زیادی را کسب کرده است.
سعیدی اضافه کرد: در این مدت تعداد190 مصحف شریف قرآن،480جلد کتاب دینی،400حلقه سی دی آموزشی مذهبی به ارزش حدود15میلیون ریال بین 12خانه قرآنی و چهار تابلو وایت برد، چهار دوربین عکاسی و فیلم برداری به ارزش هشت میلیون ریال بین چهار خانه قرآنی فعال و باسابقه توزیع شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در این دوره که تبلیغات گسترده دشمن به صورت مسموم و هدف دار تهاجم خود را بر اقشار مختلف مردم ایران اسلامی آغاز کرده، قرآن و علوم دینی نقش ویژه و اثرگذاری در پاسداری از عقاید و سنگرهای عقیدتی مردم دارد که همه تلاش خود را برای حضور و تأثیر قرآن در همه عرصههای زندگی افراد جامعه به کار میگیریم و نیازمند مشارکت و همراهی مسئولان و دلسوزان هستیم.
کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیز گفت: در شهرستان دیر دورههای متعدد آموزشیاری روخوانی و روانخوانی قرآن، دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برای تربیت مدرسان قرآنی آغاز شده است که در مدت سه ماه و هفت ماه با شیوههای نوین آموزش قرآن آشنا میشوند.
اسماعیلی افزود: خیرین و نهادهای فرهنگی میتوانند در گسترش امور قرآنی و فعالیتهای مرتبط مشارکت کنند تا با یاری آنان همه افراد جامعه به سمت قرآن و عملی ساختن دستورات و مسیرهای قرآنی گام بردارند.
در ادامه مسئولان خانههای قرآنی بخش ضمن ارائه گزارش، درخواستها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
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