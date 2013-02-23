آماده سازی 41 مدرسه رامسر برای اسکان مسافران فرهنگی در نوروز 92

محمد رسول حيدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نظر ميزان پذيرش مهمانان فرهنگي رتبه نخست را در سالهاي اخير در مازندران دارد.



وی اظهار داشت: طرح اسكان از 28 اسفند آغاز و تا 12 فروردين سال 92 ادامه مي يابد.



حيدر پور افزود: مهمانان فرهنگي مي توانند در زمان آغاز طرح با در دست داشتن كارت شناسايي به ميدان انقلاب، خيابان شهيد نوربخش (كشاورزي) جنب كتابخانه عمومي فريد،ستاد اسكان مراجعه کنند.

مدير آموزش و پرورش رامسر افزود : شهرستان رامسر به لحاظ موقعيت ممتاز جغرافيايي، نزديكي جنگل و دريا، جاذبه هاي تاريخي و طبيعي، مناطق ييلاقي زيبا با مسافت اندك، مقصد نهايي گردشگران و مسافران است.



وي بيان داشت: در نوروز و تابستان سالجاري 85 هزار میهمان فرهنگي از اقصي نقاط كشور در مدارس اين شهرستان اسكان يافتند.



