  1. استانها
  2. مازندران
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۱۰

حیدرپور خبر داد:

آماده سازی 41 مدرسه رامسر برای اسکان مسافران فرهنگی در نوروز 92

آماده سازی 41 مدرسه رامسر برای اسکان مسافران فرهنگی در نوروز 92

رامسر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش رامسر گفت: 41 مدرسه رامسر برای اسکان مسافران فرهنگی در نوروز 92 آماده سازی شده است.

محمد رسول حيدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نظر ميزان پذيرش مهمانان فرهنگي رتبه نخست را در سالهاي اخير در مازندران دارد.

وی اظهار داشت: طرح اسكان از 28 اسفند آغاز و تا 12 فروردين سال 92 ادامه مي يابد.

حيدر پور افزود: مهمانان فرهنگي مي توانند در زمان آغاز طرح با در دست داشتن كارت شناسايي به ميدان انقلاب، خيابان شهيد نوربخش (كشاورزي) جنب كتابخانه عمومي فريد،ستاد اسكان مراجعه کنند.

مدير آموزش و پرورش رامسر افزود : شهرستان رامسر به لحاظ موقعيت ممتاز جغرافيايي، نزديكي جنگل و دريا، جاذبه هاي تاريخي و طبيعي، مناطق ييلاقي زيبا با مسافت اندك، مقصد نهايي گردشگران و مسافران است.

وي بيان داشت: در نوروز و تابستان سالجاري 85 هزار میهمان فرهنگي از اقصي نقاط كشور در مدارس اين شهرستان اسكان يافتند.

 

کد مطلب 2004651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها