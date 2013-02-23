246 مددجوی غیرعمد از زندان های مازندران آزاد شدند

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آزادی 246 نفر از مددجویان جرایم غیر عمد با پرداخت 45 میلیارد ریال در 10 ماهه اخیر خبر داد.



وی با بیان اینکه تعداد 50 فقره پرونده محکومان در امر تصادفات رانندگی به ستاد دیه ارسال شد، افزود: برای تعداد 10 فقره پرونده جهت پرداخت کمک بلاعوض اعتباری بالغ بر 5 میلیارد 939 میلیون ریال موافقت و مددجویان طی روزهای آینده با اعتبار بلاعوض از سوی ستاد دیه آزاد خواهند شد.



مدیر عامل ستاد دیه مازندران افزود: در دو ماهه امسال تعداد 101 فقره پرونده مددجویان مالی جهت دریافت وام به مبلغ 18 میلیاردو 478 میلیون و 768 هزارو 229 ریال به بانکهای عامل معرفی شدند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.