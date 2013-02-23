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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۳۱

صفایی خبر داد:

ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل احداث می شود

ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل احداث می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل شرکت فرودگاه های استان اردبیل گفت: ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل در مساحتی بالغ بر هفت هزار و 90 متر مربع در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی عصر شنبه در جلسه بررسی مشکلات و تسریع در روند ایجاد این طرح اضافه کرد: برای ساخت و بهره برداری از این ترمینال بالغ بر 140 میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تاکنون برای این ساخت این ترمینال بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تخصیصی شرکت فرودگاه های کشور هزینه شده و این روند ادامه دارد.

مدیرکل شرکت فرودگاه های استان با بیان اینکه وسعت و اندازه این ترمینال سه برابر ترمینال فعلی است، ادامه داد: تلاش می شود ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل با استانداردهای لازم برای رفاه حال مسافران در سال آینده افتتاح شود.

به گفته وی با بهره برداری از این پروژه ترمینال داخلی و خارجی فرودگاه اردبیل جدا خواهد شد که این مهم در راستای خدمات دهی مطلوب و نیز کاهش ترافیک مسافران در زمان پیک تاثیرگذار باشد.


صفایی همچنین با اشاره به ساخت ترمینال مستقبلین فرودگاه اردبیل یادآور شد: ترمینال مستقبلین با اعتبار 10 میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی 90 درصد در مساحتی بالغ بر دو هزار و 500 متر مربع جهت رفاه حال عمومی و استقبال کنندگان از زائران در اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح وبه بهره برداری خواهد رسید.


وی بیان داشت: با افتتاح این ترمینال استقبال کنندگان از مسافران در سالن مجهز به امکانات رفاهی و بهداشتی و در کنار پارکینگ فرودگاه مستقر خواهند شد.

صفایی عنوان کرد: جهت رفاه عمومی سیستم های گرمایشی و سرمایشی برای فصول مختلف پیش بینی شده تا وضعیت اسکان مسافران و استقبال کنندگان بهبود یافته و در شان شهروندان باشد.

کد مطلب 2004658

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