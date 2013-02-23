تسریع در اجرای پروژه کمربندی سبز شهرستان قدس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوی بعدازظهر امروز در نشست ستاد فضای سبز این شهرستان اظهار داشت: با توجه به تاثیر آلاینده های شهر تهران بر این شهرستان، ضروری است در توسعه سرانه فضای سبز تلاش بیشتری شود.

وی افزود: این امر ایجاب می کند تا پروژه ایجاد کمربندی سبز در اطراف شهرستان قدس، با سرعت بیشتری پیگیری و عملیاتی شود.

این مسئول عنوان کرد: مسئولان مربوطه باید با برنامه ریزی دقیق تر در این حوزه فعالیت کنند چرا که تحقق این مهم علاوه بر کاهش آلاینده های زیست محیطی، سلامت محیط و افزایش شور و نشاط را در شهروندان به دنبال خواهد داشت.

موسوی با اشاره به در پیش بودن هفته درختکاری نیز یادآور شد: کاشت نهال از توصیه های دین مبین اسلام است تا جایی که بزرگانی چون حضرت علی(ع)، علاوه بر رهبری جامعه اسلامی، در زمینه کشاورزی فعالیت می کردند که ضروری است که این حرکت را الگوی خویش قرار دهیم.

فرماندار شهرستان قدس به فعالیتهای شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری شهر قدس در توسعه سرانه فضای سبز گام های خوبی برداشته، لذا انتظار می رود اداره منابع طبیعی شهرستان با توزیع نهال بین دستگاه های اجرایی و شهروندان، روند توسعه فضای سبز را تسهیل کنند.