یادواره 12 شهید زن گلستان برگزار شد/ رونمایی از کتاب لاله های مظلوم

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد یادواره شهدای زن گلستان عصر شنبه در این مراسم گفت: با برگزاری این یاواره برای اولین بار سکوت ها شکسته شد و ندای زنانی که در دوران دفاع مقدس دوشادوش مردان تلاش کردند، شنیده شد.

خدیجه شکی با اشاره به نقش زنان در دوران دفاع مقدس و در خانواده ها افزود: زنان در تمامی مراحل انقلاب حضوری فعال داشته و اکنون نیز در همه عرصه ها فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: اجرای احکام الهی و دفاع از ولایت از مهمترین وظایف زنان در شرایط کنونی است.

سهام طاقتی از رزمندگان و مدافعان خرمشهر از استان قم نیز با تاکید بر لزوم ترویج اندیشه ها و آموزه های دوران دفاع مقدس به نسل جوان بیان داشت: زنان در دوران دفاع مقدس نقش بسیار موثری داشته اند و باید این رشادتها بازگو شود.

وی بیان داشت: زنان زمانی می توانند نقش موثری داشته باشند که اول برای خود ارزش قائل شوند و در این صورت برابر هچمه ها آسیب نخواهند دید.

در این مراسم از کتاب لاله های مظلوم به همت سازمان بسیج جامعه زنان سپاه نینوا گلستان رونمایی و همچنین از خانواده شهدای زن گلستان تقدیر شد.

طیبه صداقت، نگس قصابان، صدیقه پروانه، فاطمه ابراهیمی، مهناز صحرانورد، بتول نوعی‎باهوش، شهربانو نجاتی، منیژه اهری‎زاده، زهرا قلی‎پوراردکانی، سارا معززی، زیباخانم شریعتی و معصومه عرب‎بالاجلینی از شهدای زن استان گلستان به شمار می روند.