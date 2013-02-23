پایان دور پنجم لیگ شطرنج بانوان خراسان شمالی/ موسسه اشراق صدرنشین شد

معصومه مجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دور پنجم دومین دوره لیگ شطرنج بانوان خراسان شمالی با برگزاری چهار دیدار در محل سالن هیئت شطرنج خراسان شمالی برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این دور در مهمترین دیدار تیم موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد موفق شد با نتیجه چهار بر صفر بر دانشگاه پیام نور خراسان شمالی غلبه کرده و با کسب 18 امتیاز به صدر جدول صعود کند.

مجردی عنوان کرد: در دیگر دیدارها تیم هیئت شطرنج اسفراین با نتیجه چهار بر صفر برابر تیم الف هیئت شطرنج شیروان مغلوب شد و نظام مهندسی ساختمان استان نیز با همین نتیجه بسیج موسسه آموزش عالی حکیمان را از پیش رو برداشت.

وی اضافه کرد: در آخرین دیدار این دور نیز تیم ب هیئت شطرنج شیروان با نتیجه 3.5 بر 0.5 تیم شرکت فنی مهندسی مطبوع سازان را شکست داد و دیدار بین تیم های باشگاه فرزانه شیروان و چاپ و بنر سیمیا نیز به تعویق افتاد.

این مسئول اظهار داشت: بر این اساس در پایان دور پنجم لیگ شطرنج بانوان خراسان شمالی تیم موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد با 18 امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ قرار دارد، تیم الف هیئت شطرنج شیروان با 15 امتیاز در رده دوم جای گرفته و تیم نظام مهندسی ساختمان استان نیز با 13 امتیاز در مکان سوم ایستاده است.

وی افزود: دور ششم این مسابقات نیز دو هفته دیگر؛ جمعه 18 اسفند ماه به میزبانی بجنورد و در محل سالن هیئت شطرنج خراسان شمالی پیگیری می شود.

به گفته مجردی دومین دوره لیگ شطرنج بانوان استان با شرکت 50 شطرنج باز در قالب 10 تیم پنج نفره از شهرستان های بجنورد، اسفراین و شیروان از 24 آذر ماه سال جاری به میزبانی بجنورد آغاز شده و در 9 دور به صورت تیمی و به روش سویسی برگزار خواهد شد.

نایب رئیس هیئت شطرنج خراسان شمالی عنوان کرد: 10 تیم حاضر در این دوره لیگ شطرنج بانوان استان تیم های شرکت فنی مهندسی مطبوع سازان، تیم الف هیئت شطرنج شیروان، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، چاپ و بنر سیمیا، موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد، نظام مهندسی ساختمان استان، هیئت شطرنج اسفراین، تیم ب هیئت شطرنج شیروان، بسیج موسسه آموزش عالی حکیمان و باشگاه فرزانه شیروان هستند.